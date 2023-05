WEDDING MUSIC BOXとは

結婚式の盛り上がりや雰囲気づくりに欠かせないBGM。いざ曲選びをしようとすると、何から決めていいか、またどんな決め方をすればいいか迷ってしまうカップルも多くいるのでは?株式会社USENと株式会社レコチョクによる披露宴BGMサービスパッケージ『WEDDING MUSIC BOX』では、アーティストが選曲した結婚式・披露宴のためのプレイリストの提供をスタート。第一弾として、中島美嘉、Omoinotake、Skoop On Somebodyによるオリジナルプレイリストが公開されました。

WEDDING MUSIC BOXとは、「BGMの選曲・管理」「披露宴でのBGM再生」「複雑な権利処理」など、結婚式シーンでのBGMに関する困りごとを、オンラインでワンストップ解決することを目指したBGMサービスパッケージ。1,200万曲以上※のJ-POP、洋楽、JAZZ、クラシック、ボサノヴァ、インストゥルメンタルまで幅広いジャンルの楽曲から、新郎新婦の希望にあった楽曲を、披露宴の各シーンに合わせて簡単に選曲・設定することができます。ふたりで選曲をカスタマイズできるのはもちろん、選曲に迷ったときにそのまま使用できる披露宴プログラムや、オススメのプレイリストなどが用意されています。※2023年4月1日現在



今回は、中島美嘉、Omoinotake、Skoop On Somebodyがアーティスト自身の楽曲も含めて、結婚式や披露宴で流れることをイメージしてプレイリストを作成。新郎新婦に向けたメッセージも寄せられています。

中島美嘉さんからのメッセージ

結婚式に聴いて欲しい洋楽・邦楽、色々なジャンルの曲をセレクトさせていただきました。歌詞の内容もですが、サウンドとしても新郎、新婦さんはもちろん、ご家族やご友人のみなさんがハッピーな気持ちになってもらえたらという思いで選曲しました。

*プレイリスト収録曲:「イフ・アイ・エイント・ガット・ユー」Alicia Keys、「あなたがいるから」「花束」中島美嘉、「何度でも」DREAMS COME TRUE ほか



Omoinotakeからのメッセージ

メンバーセレクトのラブソング&Omoinotakeの楽曲で披露宴BGMのプレイリストを選曲させていただきました!これからの人生をともにする二人の、大切な時間を彩る一部になれたら嬉しく思います!

*プレイリスト収録曲:「心音」「カエデ」Omoinotake、「かわいいひと」ウルフルズ、「お嫁においで 2015 feat. PUNPEE」PUNPEE ほか

Skoop On Somebodyからのメッセージ

仲間達とワイワイ楽しいスウィートウエディングに!!Skoop On Somebodyの楽曲も交えてお聴きください。

*プレイリスト収録曲:「sha la la」「key of love」Skoop On Somebody、「アウトスタンディング」ギャップ・バンド、「チェリッシュ」クール&ザ・ギャング ほか

音楽にはあまり詳しくないふたりでも、プレイリストがあれば選択肢の幅が広がり、曲選びがぐっとスマートになりそう。アーティストがどんな曲を選んだのかチェックするだけでも楽しめそうです。選曲に悩んでいるカップルはぜひ利用してみては?