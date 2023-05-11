2023年10月発送予定「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ Zガンダム 3号機」(16,500円/税込)

プラネタリウム用スクリーンで公開された『ガンダム新体験 -0087- グリーンダイバーズ』に登場した幻のZガンダム3号機がKa signatureより登場。「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ Zガンダム 3号機」(16,500円/税込)として、プレミアムバンダイで2023年5月12日16時から予約受付がスタートする。

「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ Zガンダム 3号機」は、カトキハジメ氏監修のもと、3号機特有のバイオレットとオフホワイトのカラーリングを精密に再現。また、付属のハイパー・メガ・ランチャーはKa signatureオリジナルのカラーデザイン仕様に。さらに、ダイキャストフレームにより、安定したウェイブライダーへの変形機構を実現した。

セット内容は本体に加え、交換用手首左右各4種、交換用アンテナ2種（閉/可動）、ハイパー・メガ・ランチャー、ビーム・ライフル、ビーム・サーベル柄×2、ビーム・サーベル用刃×2、ビーム・サーベル用刃（大）、ハイパー・メガ・ランチャー接続ジョイント、専用ジョイント一式、専用台座一式、ランディング・ギアパーツ一式。

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