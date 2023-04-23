HERO・萩原ダイスケ原作によるTVアニメ「ホリミヤ -piece-」のコンセプトPV第1弾「シュワキュン ver.」が公開された。

7月から放送される「ホリミヤ -piece-」は、2021年にTVアニメが放送された「ホリミヤ」の新シリーズ。前作で描かれなかった原作の人気エピソードなどが展開される。コンセプトPV第1弾では、作品を彩るキャラクターたちやさまざまなエピソードの映像が使用された。

TVアニメ「ホリミヤ -piece-」

2023年7月放送開始

スタッフ

原作：HERO・萩原ダイスケ

監督：石浜真史

シリーズ構成・脚本：吉岡たかを

キャラクターデザイン：飯塚晴子

総作画監督：飯塚晴子、高田晃、緒方浩美、清水裕輔、佐野隆雄

色彩設計：横田明日香

美術監督：薄井久代、守安靖尚

撮影監督：佐久間悠也

CGディレクター：宮地克明

編集：木村祥明

音響監督：明田川仁

音楽：横山克

制作：CloverWorks

製作：「ホリミヤ -piece-」製作委員会

キャスト

堀京子：戸松遥

宮村伊澄：内山昂輝

石川透：山下誠一郎

吉川由紀：小坂井祐莉絵

仙石翔：岡本信彦

綾崎レミ：M・A・O

河野桜：近藤玲奈

井浦秀：山下大輝

柳明音：福山潤

進藤晃一：八代拓

沢田ほのか：麻倉もも

堀京介：小野大輔

堀百合子：茅野愛衣

堀創太：寺崎裕香

井浦基子：金元寿子

※高田晃の高ははしご高が正式表記。

(c)HERO・萩原ダイスケ/SQUARE ENIX・「ホリミヤ -piece-」製作委員会