HERO・萩原ダイスケ原作によるTVアニメ「ホリミヤ -piece-」のコンセプトPV第1弾「シュワキュン ver.」が公開された。
7月から放送される「ホリミヤ -piece-」は、2021年にTVアニメが放送された「ホリミヤ」の新シリーズ。前作で描かれなかった原作の人気エピソードなどが展開される。コンセプトPV第1弾では、作品を彩るキャラクターたちやさまざまなエピソードの映像が使用された。
TVアニメ「ホリミヤ -piece-」
2023年7月放送開始
スタッフ
原作：HERO・萩原ダイスケ
監督：石浜真史
シリーズ構成・脚本：吉岡たかを
キャラクターデザイン：飯塚晴子
総作画監督：飯塚晴子、高田晃、緒方浩美、清水裕輔、佐野隆雄
色彩設計：横田明日香
美術監督：薄井久代、守安靖尚
撮影監督：佐久間悠也
CGディレクター：宮地克明
編集：木村祥明
音響監督：明田川仁
音楽：横山克
制作：CloverWorks
製作：「ホリミヤ -piece-」製作委員会
キャスト
堀京子：戸松遥
宮村伊澄：内山昂輝
石川透：山下誠一郎
吉川由紀：小坂井祐莉絵
仙石翔：岡本信彦
綾崎レミ：M・A・O
河野桜：近藤玲奈
井浦秀：山下大輝
柳明音：福山潤
進藤晃一：八代拓
沢田ほのか：麻倉もも
堀京介：小野大輔
堀百合子：茅野愛衣
堀創太：寺崎裕香
井浦基子：金元寿子
※高田晃の高ははしご高が正式表記。
(c)HERO・萩原ダイスケ/SQUARE ENIX・「ホリミヤ -piece-」製作委員会