6月17、18日に東京・渋谷の8会場で行われるやついいちろう（エレキコミック）の主催イベント「YATSUI FESTIVAL! 2023」の出演者第3弾が発表された。

追加されたのはあの率いるI's、天野なつ、エアコンぶんぶんお姉さん、STU48、おとぼけビ～バ～、かすみ草とステラ、KEYTALK、きのホ。、COALTAR OF THE DEEPERS、佐々木優太、しまおまほ、ジョナゴールド、SUSHIBOYS、スチャダラパー、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、toddle、ドミコ、中村一義（Acoustic set with 三井律郎）、猫戦、No Buses、ヒグチアイ、ボギー&奥村門土（モンドくん）、POLYPLUS、眉村ちあき、MONO NO AWARE、やついフェス歌合戦2023 SPバンド、ゆうらん船、yonige、りんご娘など計52組。出演者第3弾と合わせて、グッズの第2弾、「やついフェス」出演をかけたEggsとのコラボオーディション企画も発表された。オーディションの詳細は特設サイトで確認しよう。

やついいちろう コメント

第三弾アーティスト52組発表になりました。これで合計133組になります。

今回は怪談師の皆さんが一気に発表になったりして、よりやついフェス的なカオスが深まりました！いやー楽しみ楽しみ！

コロナ禍も対策しながらずっと続けていたやついフェスもやっと声出しOK！で大騒ぎできますよ！是非渋谷で体感してください。

今年はクラファンはしない分、グッズをバリバリ買って協力してくださいね！

オンラインで無料配信するコンテンツもたくさんありますので。という事であと2ヶ月楽しみに待っててください！

YATSUI FESTIVAL! 2023

2023年6月17日（土）東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMB

＜出演者＞

DJやついいちろう / アイデンティティ / 新しい学校のリーダーズ / ぁみ（怪談家） / imai / ウエストランド / エアコンぶんぶんお姉さん / a子 / STU48 / 江沼郁弥 with ??? / エレ片 / エレ片劇団 / 奥村門土（モンドくん）/ カジヒデキ / kiss the gambler / キャン×キャン / キュウ / グソクムズ / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / COALTAR OF THE DEEPERS / ザ・チャレンジ×ONIGAWARA / サツマカワRPG / サニーデイ・サービス / ザ・マミィ / 三四郎 / 三拍子 / 柴田聡子（BAND SET） / 渋さ知らズオーケストラ / しまおまほ / ジョナゴールド / 水中、それは苦しい / SUSHIBOYS / スチャダラパー / SEVENTEEN AGAiN / ゾフィー / downt / DJ響 / Ｔ字路s / toddle / 飛石連休 / トリプルファイヤー / どんぐりたけし / 永野 / 虹の黄昏 / 人間横丁 / 猫戦 / No Buses / X-GUN / ヒグチアイ / 街裏ぴんく / みらん / Mega Shinnosuke / や団 / やついフェス歌合戦2023 SPバンド / ゆうらん船 / 諭吉佳作/men / ゆけむりDJs / yonige / ヨネダ2000 / LAUSBUB / Ryu Matsuyama / りんご娘 / Laura day romance / and more



2023年6月18日（日）東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMB

＜出演者＞

DJやついいちろう / I's / 青木さやか / ANORAK! / Apsu Shusei / アマイワナ / 天野なつ / ayutthaya / いつもここから / いぬ / in the blue shirt / Wienners / エルシャラカーニ / おかしなふたり（奇妙礼太郎×Sundayカミデ） / 奥村門土(モンドくん) / おとぼけビ～バ～ / 小山田壮平（band set） / かすみ草とステラ / カナメストーン / KEYTALK / きのホ。 / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / Cö shu Nie / the dadadadys / ザ・おめでたズ / ザ・ギース / 佐々木優太 / サスペンダーズ / 時速36km / しまおまほ / SuiseiNoboAz / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / 曽我部恵一 / TAIGA / 高城れに / 田中俊行 / w.o.d. / チャンス大城 / TKO / TENDOUJI / 東京初期衝動 / 都市ボーイズ / ドミコ / 中村一義（Acoustic set with 三井律郎） / NIKO NIKO TAN TAN / Negicco / 脳みそ夫 / パーツイシバ / Hi-Hi / 馬鹿よ貴方は / ハマカーン / 春とヒコーキ / パンプキンポテトフライ / PIGGS / futures / フラワーカンパニーズ / Helsinki Lambda Club / ボギー&奥村門土（モンドくん）/ POLYPLUS / ぽんぽこ / マッカーサーアコンチ / MASH（BAND SET）/ ママタルト / 眉村ちあき / 宮迫博之 / MONO NO AWARE / やついフェス歌合戦2023 SPバンド / ゆけむりDJs / ゆってぃ / RYUTist / ロビンフット / 浪漫革命 / ワールドヲーター / ワンダフルボーイズ / and more