武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」のショートキャラPV第4弾「セーラースターライツ / スリーライツ編」が、映画の公式TikTokとYouTubeショートで公開された。

セーラースターライツは、シリーズ最終章となる同作で新たに登場する3人のセーラー戦士。人気アイドルグループ・スリーライツとしても活動しながら、うさぎたちに急接近する。ショートキャラPV第4弾には、井上麻里奈演じるセーラースターファイター / 星野光、早見沙織演じるセーラースターメイカー / 大気光、佐倉綾音演じるセーラースターヒーラー / 夜天光の変身シーンなどが切り取られた。「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」は、前編が6月9日、後編が6月30日に公開される。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」

前編公開日：2023年6月9日（金）

後編公開日：2023年6月30日（金）

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：高橋知也

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか

(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会