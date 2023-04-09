石黒正数原作によるTVアニメ「天国大魔境」より、オープニングとエンディングのノンクレジット映像が公開された。

4月1日よりTOKYO MX、MBSほかで放送がスタートした「天国大魔境」。BiSHによるオープニングテーマ「innocent arrogance」が流れるオープニングでは、“天国”を探して旅するマルとキルコが一緒に走り出す姿などが切り取られた。またエンディングには、ASOBI同盟「誰も彼も何処も何も知らない」とともに、2人の旅の様子などが収められている。

加えてアニメ第3話の場面カットとあらすじが到着。第3話「桐子と春希」では、電動カートレースの興行で賑わう5年前の浅草を舞台に、孤児院で暮らす春希が、姉でレーサーの桐子、兄のように慕うロビンの役に立つために、1人で人食い退治に挑むさまが描かれる。

なおTVアニメ「天国大魔境」の公式Twitterアカウント（@tdm_anime）では、オンエアに合わせ、キャスト・制作スタッフ陣による実況オーディオコメンタリーのスペース配信を実施中。マル役の佐藤元、キルコ役の千本木彩花が登場した第2話の実況オーディオコメンタリーが、本日4月9日の23時59分までアーカイブ配信されている。

TVアニメ「天国大魔境」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～

RKB毎日放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:00～

テレビ愛知：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:25～

北海道テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:35～ ※初回のみ26:00～

MBS：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:38～

BS11：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～

AT-X：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～ ※リピート放送あり、毎週水曜日11:00～、毎週金曜日17:00～

RKK熊本放送：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:23～

配信情報

ディズニープラスにて世界見放題独占配信

スタッフ

原作：石黒正数 『天国大魔境』（月刊アフタヌーン／講談社 連載）

監督：森大貴

シリーズ構成：深見真

キャラクターデザイン：うつした（南方研究所）

ヒルコデザイン：古川良太

プロップデザイン：富坂真帆、澤田譲治

銃器デザイン：高田晃

メカデザイン：常木志伸

色彩設計：広瀬いづみ

美術監督：金子雄司

美術設定：ブリュネ・スタニスラス / 伊井蔵、上田瑞香、平澤晃弘、高橋武之

3D：directrain、IG3D、5(five)

モーショングラフィックス：大城丈宗

2DW：CAPSULE、濱中亜希子

撮影監督：脇顯太朗

編集：坂本久美子

音響監督：木村絵理子

音楽：牛尾憲輔

アニメ―ション制作：Production I.G

製作：天国大魔境製作委員会

キャスト

マル：佐藤元

キルコ：千本木彩花

稲崎露敏：中井和哉

トキオ：山村響

コナ：豊永利行

ミミヒメ：福圓美里

シロ：武内駿輔

クク：黒沢ともよ

アンズ：松岡美里

タカ：新祐樹

園長：磯辺万沙子

猿渡：武藤正史

青島：種崎敦美

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)石黒正数・講談社／天国大魔境製作委員会