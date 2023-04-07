「やっぱりステーキ」は4月18日より、九州・四国・広島・大阪・京都エリアで価格改定による値上げを行う。同月25日より、沖縄含むその他エリアも値上げとなる。

価格改定商品の一覧は以下。

【やっぱりステーキ(ミスジ)】

改定前 改定後

150g 1,200円→1,390円

200g 1,480円→1,780円

300g 1,980円→2,580円

700g 4,980円→5,380円

替え肉 700円→800円



【赤身ステーキ(ランプ)】

改定前 改定後

150g 1,290円→1,390円

200g 1,580円→1,780円

300g 1,980円→2,580円

替え肉 700円→800円



【上赤身ステーキ(イチボ)】

改定前 改定後

150g 1,380円→1,480円

替え肉 750円→850円



【やっぱりコンボ】

改定前 改定後

200g 1,350円→1,450円



【お箸deコンボ】

改定前 改定後

200g 1,200円→1,350円

肉・米・調味料・包材・資材の価格上昇や人手不足、人件費の高騰。電気代・ガス代・水道代金の高騰。キャッシュレス手数料の増加などさまざまな要因があるという。