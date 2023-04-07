本日4月7日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。
「カワイスギクライシス」
- TOKYO MX：2023年4月7日（金）より毎週金曜日22:30～
- BS朝日：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:30～
- 関西テレビ：2023年4月9日（日）より毎週日曜日26:29～
「マッシュル-MASHLE-」
- TOKYO MX：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:00～
- 群馬テレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:00～
- とちぎテレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:00～
- BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:00～
- 中京テレビ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:55～
- テレビ新潟：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:55～
- 毎日放送：2023年4月8日（土）より毎週土曜日26:08～
- 福岡放送：2023年4月9日（日）より毎週日曜日25:50～
- 長野朝日放送：2023年4月11日（火）より毎週火曜日25:20～
- 静岡放送：2023年4月11日（火）より毎週火曜日25:25～
- 岡山放送：2023年4月12日（水）より毎週水曜日25:15～
- 札幌テレビ：2023年4月13日（木）より毎週木曜日26:29～
- 中国放送：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:08～
- ミヤギテレビ：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:29～
「トニカクカワイイ」第2期
- TOKYO MX：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:05～
- BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:30～
- AT-X：2023年4月9日（日）より毎週日曜日21:00～
「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」Season 2
- テレビ東京：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:23～
- BSテレ東：2023年4月9日（日）より毎週日曜日24:35～
- AT-X：2023年4月19日（水）より毎週水曜日23:30～
「六道の悪女たち」
- TOKYO MX：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:35～
- MBS：2023年4月12日（水）26:30～初回放送、以降毎週土曜日27:08～
- BS朝日：2023年4月9日（日）より毎週日曜日23:00～
- AT-X：2023年4月9日（日）より毎週日曜日21:30～
- KKT熊本県民テレビ：2023年4月13日（木）より毎週木曜日25:29～
「女神のカフェテラス」
- MBS・TBS系全国28局ネット：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:25～（初回25:55～）
- BS日テレ：2023年4月10日（月）より毎週月曜日23:30～
- AT-X：2023年4月12日（水）より毎週水曜日21:30～
「魔法少女マジカルデストロイヤーズ」
- MBS：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:25～）
- TBS：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:25～）
- BS-TBS：初回2023年4月10日（月）27:00～、以降毎週金曜日26:30～
- AT-X：2023年4月8日（土）より毎週土曜日21:00～
「江戸前エルフ」
- MBS：2023年4月7日（金）より毎週金曜日26:25～（初回26:55～）
- TBS：2023年4月7日（金）より毎週金曜日26:25～（初回26:55～）
- BS-TBS：初回2023年4月10日（月）27:30～、以降毎週金曜日27:00～
- AT-X：2023年4月11日（火）より毎週火曜日23:30～