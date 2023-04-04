許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」の全キャスト、公演日程が解禁された。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン」の第3弾「青学vs氷帝」で対戦相手となった氷帝から、跡部景吾役の高橋怜也、忍足侑士役の草地稜之、向日岳人役の小辻庵、芥川慈郎役の横山賀三が続投。関東大会で強敵・氷帝を打破し、準決勝に進出した青春学園の前に立ちはだかる千葉の古豪・六角のキャストとして、葵剣太郎役を鶴翔麒、佐伯虎次郎役を松永有紘、黒羽春風役を桐田伶音、天根ヒカル役を栗原航大、樹希彦役を森下紫温、木更津亮役を岸本舜生が演じる。また「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs不動峰」でテニミュボーイズとして公演を支えていた中嶋健が首藤聡役を務める。

なおこの公演にて、六角中のテニス部監督・オジイと緑山中の季楽靖幸が「ミュージカル『テニスの王子様』」シリーズに初登場。オジイ役はうじすけ、季楽靖幸役はHARUKIが演じる。青学のキャストには、越前リョーマ役の今牧輝琉、手塚国光役の山田健登、大石秀一郎役の原貴和、不二周助役の持田悠生、乾貞治役の塩田一期、菊丸英二役の富本惣昭、河村隆役の大友海、桃城武役の寶珠山駿、海堂薫役の岩崎悠雅、堀尾聡史役のりょうた、加藤勝郎役の戸塚世那、水野カツオ役の市川愛大が名を連ねた。なお菊丸役の富本は現在怪我の治療のため、製作委員会で出演形態の協議を重ね、決まり次第公式サイトで発表される。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」の東京公演は、7月15日から23日までTACHIKAWA STAGE GARDENで上演。大阪公演が7月28日から8月6日までCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、愛知公演が8月18日から20日まで名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール、東京凱旋公演が8月26日から9月3日にかけて日本青年館ホールで行われる。

チケットは、6月18日10時に一般発売開始。イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットで取り扱われる。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」

公演スケジュール

東京公演

期間：2023年7月15日（土）～23日（日）

会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN

料金：6800円

大阪公演

期間：2023年7月28日（金）～8月6日（日）

会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

料金：6800円

愛知公演

期間：2023年8月18日（金）～20日（日）

会場：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール

料金：6800円

東京凱旋公演

期間：2023年8月26日（土）～9月3日（日）

会場：日本青年館ホール

料金：6800円

スタッフ

原作：許斐剛『テニスの王子様』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

脚本・作詞・演出：三浦香

音楽：坂部剛、Yu（vague）

振付：遠山晶司（梅棒）、YOU

主催：東京・大阪公演 / テニミュ製作委員会、愛知公演 / 中京テレビ放送

共催：愛知公演 / 一般財団法人稲沢市文化振興財団

協賛：ファミリーマート

キャスト

＜青学＞

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

大石秀一郎：原貴和

不二周助：持田悠生

乾貞治：塩田一期

菊丸英二：富本惣昭

河村隆：大友海

桃城武：寶珠山駿

海堂薫：岩崎悠雅

堀尾聡史：りょうた

加藤勝郎：戸塚世那

水野カツオ：市川愛大

＜六角＞

葵剣太郎：鶴翔麒

佐伯虎次郎：松永有紘

黒羽春風：桐田伶音

天根ヒカル：栗原航大

樹希彦：森下紫温

木更津亮：岸本舜生

首藤聡：中嶋健

オジイ：うじすけ

＜緑山＞

季楽靖幸：HARUKI

＜氷帝＞

跡部景吾：高橋怜也

忍足侑士：草地稜之

向日岳人：小辻庵

芥川慈郎：横山賀三

＜テニミュボーイズ＞

笹尾ヒロト

鈴木達也

高橋陸人

吉田拓也

(c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会