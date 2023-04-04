許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」の全キャスト、公演日程が解禁された。
「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン」の第3弾「青学vs氷帝」で対戦相手となった氷帝から、跡部景吾役の高橋怜也、忍足侑士役の草地稜之、向日岳人役の小辻庵、芥川慈郎役の横山賀三が続投。関東大会で強敵・氷帝を打破し、準決勝に進出した青春学園の前に立ちはだかる千葉の古豪・六角のキャストとして、葵剣太郎役を鶴翔麒、佐伯虎次郎役を松永有紘、黒羽春風役を桐田伶音、天根ヒカル役を栗原航大、樹希彦役を森下紫温、木更津亮役を岸本舜生が演じる。また「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs不動峰」でテニミュボーイズとして公演を支えていた中嶋健が首藤聡役を務める。
なおこの公演にて、六角中のテニス部監督・オジイと緑山中の季楽靖幸が「ミュージカル『テニスの王子様』」シリーズに初登場。オジイ役はうじすけ、季楽靖幸役はHARUKIが演じる。青学のキャストには、越前リョーマ役の今牧輝琉、手塚国光役の山田健登、大石秀一郎役の原貴和、不二周助役の持田悠生、乾貞治役の塩田一期、菊丸英二役の富本惣昭、河村隆役の大友海、桃城武役の寶珠山駿、海堂薫役の岩崎悠雅、堀尾聡史役のりょうた、加藤勝郎役の戸塚世那、水野カツオ役の市川愛大が名を連ねた。なお菊丸役の富本は現在怪我の治療のため、製作委員会で出演形態の協議を重ね、決まり次第公式サイトで発表される。
「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」の東京公演は、7月15日から23日までTACHIKAWA STAGE GARDENで上演。大阪公演が7月28日から8月6日までCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、愛知公演が8月18日から20日まで名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール、東京凱旋公演が8月26日から9月3日にかけて日本青年館ホールで行われる。
チケットは、6月18日10時に一般発売開始。イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットで取り扱われる。
「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」
公演スケジュール
東京公演
期間：2023年7月15日（土）～23日（日）
会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN
料金：6800円
大阪公演
期間：2023年7月28日（金）～8月6日（日）
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
料金：6800円
愛知公演
期間：2023年8月18日（金）～20日（日）
会場：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール
料金：6800円
東京凱旋公演
期間：2023年8月26日（土）～9月3日（日）
会場：日本青年館ホール
料金：6800円
スタッフ
原作：許斐剛『テニスの王子様』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
脚本・作詞・演出：三浦香
音楽：坂部剛、Yu（vague）
振付：遠山晶司（梅棒）、YOU
主催：東京・大阪公演 / テニミュ製作委員会、愛知公演 / 中京テレビ放送
共催：愛知公演 / 一般財団法人稲沢市文化振興財団
協賛：ファミリーマート
キャスト
＜青学＞
越前リョーマ：今牧輝琉
手塚国光：山田健登
大石秀一郎：原貴和
不二周助：持田悠生
乾貞治：塩田一期
菊丸英二：富本惣昭
河村隆：大友海
桃城武：寶珠山駿
海堂薫：岩崎悠雅
堀尾聡史：りょうた
加藤勝郎：戸塚世那
水野カツオ：市川愛大
＜六角＞
葵剣太郎：鶴翔麒
佐伯虎次郎：松永有紘
黒羽春風：桐田伶音
天根ヒカル：栗原航大
樹希彦：森下紫温
木更津亮：岸本舜生
首藤聡：中嶋健
オジイ：うじすけ
＜緑山＞
季楽靖幸：HARUKI
＜氷帝＞
跡部景吾：高橋怜也
忍足侑士：草地稜之
向日岳人：小辻庵
芥川慈郎：横山賀三
＜テニミュボーイズ＞
笹尾ヒロト
鈴木達也
高橋陸人
吉田拓也
(c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会