TVアニメ「アリス・ギア・アイギス Expansion」第1話の場面カットとあらすじが到着した。

本日4月3日にTOKYO MXほかで放送開始される「アリス・ギア・アイギス Expansion」。第1話「さらば成子坂製作所！」では、ヴァイスの襲来も減り、ヒマを持て余している成子坂製作所の面々のもとへ、憧れのアクトレスになりたいと新キャラクターの高幡のどかが訪れ……。場面カットには、おだやかな日常を取り戻したアクトレスたちの姿が切り取られている。

花井宏和監督からはコメントも到着。「笑いあり、涙あり、ホラーあり、サスペンスあり、冒険あり、乱闘あり、絵本あり、サイコありetc 毎話数ごとに色々なエピソードでキャラクター達を楽しく魅せていきます！なのでけっして政治が絡んだ大人たちの話にはなりません！なるわけないじゃないですか～・・・・（きっと）」と意気込みを語った。

さらにアニメ第1話から第6話が収録されるBlu-ray / DVD BOXの上巻が、11月29日に発売されることも決定した。特典としてゲーム「アリス・ギア・アイギス」で使用できる特典プレゼントコードや、アニメのオリジナルサウンドトラックCDも用意。限定版にはにはキャラクターデザイン・岡野力也の描き下ろしイラストを立体化した比良坂夜露のフィギュアが付く。なお第2巻は12月22日に発売予定だ。

TVアニメ「アリス・ギア・アイギス Expansion」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:05～

BS日テレ：2023年4月4日（火）より毎週火曜日23:30～

MBS：2023年4月4日（火）より毎週火曜日26:30～

AT-X：2023年4月5日（水）より毎週水曜日21:00～

配信情報

dアニメストア、DMM TV、J:COMオンデマンド、Prime Video、milplus、TELASA、auスマートパスプレミアム、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、Hulu、バンダイチャンネル、FOD、ニコニコチャンネル、HAPPY!動画、ムービーフルplus、クランクイン！ビデオ

スタッフ

監督：花井宏和

原作：ピラミッド

キャラクターデザイン・メカニックデザイン原案：海老川兼武 / 島田フミカネ / 柳瀬敬之

キャラクターデザイン：岡野力也

シリーズ構成：杉原研二

アニメーション制作：ノーマッド

製作・著作：成子坂製作所

キャスト

比良坂夜露：沼倉愛美

高幡のどか：根本京里

兼志谷シタラ：内田真礼

百科文嘉：石川由依

四谷ゆみ：松井恵理子

下落合桃歌：谷口夢奈

吾妻楓：安済知佳

相河愛花：大空直美

一条綾香：小澤亜李

日向リン：井澤詩織

蛙坂来弥：大和田仁美

金潟すぐみ：種崎敦美

新居目安里：鬼頭明里

宇佐元杏奈：田澤茉純

神宮寺真理：森永千才

新谷芹菜：白城なお

山野薫子：沼倉愛美

リタ・ヘンシェル：木村珠莉

磐田宗一郎：大塚芳忠

鈴木有人：柳田淳一

富田海良：儀武ゆう子

松田アレックス：杉田智和

岡村実果：山岡ゆり

的場アオイ：岩橋由佳

北落師門（シモン）：荻野葉月

※種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。

(c)Pyramid,Inc.／成子坂製作所