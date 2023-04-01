本日4月1日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。
「ちびゴジラの逆襲」
- テレビ東京：2023年4月1日（土）7:00～（「イニミニマニモ」内）
「MIX MEISEI STORY ～二度目の夏、空の向こうへ～」
- 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット：2023年4月1日（土）より毎週土曜日17:30～
「天国大魔境」
- TOKYO MX：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～
- BS11：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～
- AT-X：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
- RKB毎日放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:00～
- テレビ愛知：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:25～
- 北海道テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:35～（初回26:00～）
- MBS：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:38～
- RKK熊本放送：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:23～
- IBC岩手放送：2023年4月17日（月）より毎週月曜日25:28～
「地獄楽」
- テレビ東京：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビ大阪：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビ愛知：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビせとうち：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビ北海道：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
- TVQ九州放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
- AT-X：2023年4月4日（火）より毎週火曜日21:00～
- テレビ和歌山：2023年4月13日（木）より毎週木曜日24:05～
- テレビユー福島：2023年4月20日（木）より毎週木曜日25:28～
「山田くんとLv999の恋をする」
- TOKYO MX：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
- とちぎテレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
- 群馬テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
- BS11：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
- 北海道放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:58～
- 静岡放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:13～（初回25:28～）
- RKB毎日放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:30～
- CBCテレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:39～
- MBS：2023年4月1日（土）より毎週土曜日27:38～（初回28:08～）
- AT-X：2023年4月2日（日）より毎週日曜日22:30～
「EDENS ZERO」第2期
- 日本テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
- 青森放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
- テレビ岩手：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
- 山形放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
- 南海放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
- 四国放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
- テレビ宮崎：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:50～
- 広島テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:25～
- 静岡第一テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:55～
- 西日本放送：2023年4月2日（日）より毎週日曜日25:25～
- テレビ大分：2023年4月2日（日）より毎週日曜日25:25～
- 福岡放送：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:59～
- 長崎国際テレビ：2023年4月4日（火）より毎週火曜日25:29～
- 日本海テレビジョン：2023年4月4日（火）より毎週火曜日26:00～
- 高知放送：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:24～
- 鹿児島讀賣テレビ：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:34～
- 中京テレビ：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:37～
- 札幌テレビ：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:59～
- 北日本放送：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:59～
- 熊本県民テレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:59～
- 秋田放送：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:24～
- テレビ金沢：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:35～
- テレビ新潟：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:44～
- テレビ信州：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:44～
- 山口放送：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:54～
- 福井放送：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:30～
- 読売テレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:05～
- 福島中央テレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:56～
- ミヤギテレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:59～
- BS日テレ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日24:00～
- 山梨放送：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:10～
- キッズステーション：2023年5月15日（月）より毎週月曜日19:00～
「僕の心のヤバイやつ」
- テレビ朝日系全国24局ネット：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS朝日：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:00～
- CSテレ朝チャンネル1：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:30～