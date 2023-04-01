「ちびゴジラの逆襲」ビジュアル (c)2023 TOHO CO., LTD.

本日4月1日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。

「ちびゴジラの逆襲」

  • テレビ東京：2023年4月1日（土）7:00～（「イニミニマニモ」内）

「MIX MEISEI STORY ～二度目の夏、空の向こうへ～」

  • 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット：2023年4月1日（土）より毎週土曜日17:30～

「天国大魔境」

  • TOKYO MX：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～
  • BS11：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～
  • AT-X：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
  • RKB毎日放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:00～
  • テレビ愛知：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:25～
  • 北海道テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:35～（初回26:00～）
  • MBS：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:38～
  • RKK熊本放送：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:23～
  • IBC岩手放送：2023年4月17日（月）より毎週月曜日25:28～

「地獄楽」

  • テレビ東京：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ大阪：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ愛知：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビせとうち：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ北海道：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
  • TVQ九州放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
  • AT-X：2023年4月4日（火）より毎週火曜日21:00～
  • テレビ和歌山：2023年4月13日（木）より毎週木曜日24:05～
  • テレビユー福島：2023年4月20日（木）より毎週木曜日25:28～

「山田くんとLv999の恋をする」

  • TOKYO MX：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
  • とちぎテレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
  • 群馬テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
  • BS11：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
  • 北海道放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:58～
  • 静岡放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:13～（初回25:28～）
  • RKB毎日放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:30～
  • CBCテレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:39～
  • MBS：2023年4月1日（土）より毎週土曜日27:38～（初回28:08～）
  • AT-X：2023年4月2日（日）より毎週日曜日22:30～

「EDENS ZERO」第2期

  • 日本テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
  • 青森放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
  • テレビ岩手：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
  • 山形放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
  • 南海放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
  • 四国放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:55～
  • テレビ宮崎：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:50～
  • 広島テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:25～
  • 静岡第一テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:55～
  • 西日本放送：2023年4月2日（日）より毎週日曜日25:25～
  • テレビ大分：2023年4月2日（日）より毎週日曜日25:25～
  • 福岡放送：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:59～
  • 長崎国際テレビ：2023年4月4日（火）より毎週火曜日25:29～
  • 日本海テレビジョン：2023年4月4日（火）より毎週火曜日26:00～
  • 高知放送：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:24～
  • 鹿児島讀賣テレビ：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:34～
  • 中京テレビ：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:37～
  • 札幌テレビ：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:59～
  • 北日本放送：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:59～
  • 熊本県民テレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:59～
  • 秋田放送：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:24～
  • テレビ金沢：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:35～
  • テレビ新潟：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:44～
  • テレビ信州：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:44～
  • 山口放送：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:54～
  • 福井放送：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:30～
  • 読売テレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:05～
  • 福島中央テレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:56～
  • ミヤギテレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:59～
  • BS日テレ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日24:00～
  • 山梨放送：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:10～
  • キッズステーション：2023年5月15日（月）より毎週月曜日19:00～

「僕の心のヤバイやつ」

  • テレビ朝日系全国24局ネット：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:30～
  • BS朝日：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:00～
  • CSテレ朝チャンネル1：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:30～