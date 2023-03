L'Arc-en-Cielのアルバム「DUNE」が、初リリースから30周年を迎えることを記念して5月30日に再発される。

「DUNE」は1993年4月に発表された、L'Arc-en-Cielのインディーズ時代唯一のアルバム。このたびの再発ではスペシャルジャケット限定盤、通常盤、アナログ盤の3形態で発売される。

バンドのオフィシャルファンクラブでのみ購入できるスペシャルジャケット限定盤は、1993年のリリース時と同様に1万枚限定での発売。当時のアルバムデザインを再現したアイテムとなっており、ジャケットの中面にはメンバーの写真が掲載される。また以前も特典として付属したステッカーが復刻して封入される。通常盤では2004年にリリースされた「DUNE 10th Anniversary Edition」のジャケットデザインを踏襲。新たに「Floods of tears(single version)」「夜想花」「予感」の3曲を加えた全13曲が収められる。「DUNE」としては初となるアナログ盤は3000枚限定での発売。LP2枚組に通常盤と同じく13曲を収録し、スペシャルジャケット限定盤と同じく1993年のアルバムデザインを再現する。また新たにデザインされたブックレットも付属する。リマスタリングは、メンバー監修のもと、スターリング・サウンドのランディ・メリルが手がけた。

アルバムをバンドのオフィシャルファンクラブ会員限定ページおよびオフィシャルグッズストアで購入すると、リサイズした「FEEL OF DUNE 復刻ステッカー」が特典としてプレゼントされる。また3形態を同時に購入すると「DUNEジャケット アクリル キーホルダー」が付属する。

L'Arc-en-Ciel「DUNE」収録曲

スペシャルジャケット限定盤

通常盤

10. 失われた眺め

11. Floods of tears(single version)

12. 夜想花

13. 予感

アナログ盤

SIDE A

SIDE B

SIDE C

SIDE D

