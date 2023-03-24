TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」が、今年10月にTOKYO MX、BSフジ、アニマックスで放送開始。併せてティザービジュアル、キャスト情報が発表された。

「Paradox Live THE ANIMATION」は、ヒップホップを題材にしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ）」をアニメ化したもの。近未来の日本を舞台に、さまざまなチームが自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描く。キャラクターデザインの羽田浩二が描き下ろしたティザービジュアルには、物語の要となる4つのチーム・BAE（ベイ）、The Cat‘s Whiskers（ザ・キャッツウィスカーズ）、cozmez（コズメズ）、悪漢奴等（あかんやつら）のリーダー4人が集結。また4人の後方には、ステージバトルの舞台となる伝説のクラブ・CLUB paradoxがそびえ立っている。

アニメでは、原作で約3年半にわたりキャラクターを演じてきたキャストが続投。個性派揃いの新世代カリスマ3人組ユニット・BAEを梶原岳人、村瀬歩、96猫、孤高の実力派4人組ユニット・The Cat‘s Whiskersを竹内良太、林勇、花江夏樹、寺島惇太、ダウナー系双子ユニット・cozmezを小林裕介、豊永利行、結束の固いギャング5人組ユニット・悪漢奴等を近藤孝行、志麻、土岐隼一、畠中祐、矢野奨吾が演じる。

TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」

2023年10月よりTOKYO MX、BSフジ、アニマックスにて放送開始

スタッフ

監督：安藤尚也

シリーズ構成・脚本：伊神貴世

キャラクターデザイン：羽田浩二

アニメーション制作：PINE JAM

キャスト

BAE

朱雀野アレン：梶原岳人

燕夏準：村瀬歩

アン・フォークナー：96猫

The Cat’s Whiskers

西門直明：竹内良太

神林匋平：林勇

棗リュウ：花江夏樹

闇堂四季：寺島惇太

cozmez

矢戸乃上珂波汰：小林裕介

矢戸乃上那由汰：豊永利行

悪漢奴等

翠石依織：近藤孝行

雅邦善：志麻

征木北斎：土岐隼一

伊藤紗月：畠中祐

円山玲央：矢野奨吾

(c)Paradox Live THE ANIMATION