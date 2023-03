俳優の近藤頌利が初ドラマ出演にして初主演を務めるカンテレのドラマ『全ラ飯』(4月13日スタート毎週木曜24:25~※関西ローカル、初回24:40~)の特報映像が公開され、新たなキャストが発表された。

ドラマオリジナルの今作は、“全裸で食事をする”という秘密の趣味を持ちながら表向きは非の打ち所の無いハイスペック男子として窮屈な日々を送る金融庁のエリート・一条颯太(近藤)が、思いも寄らない恋に落ちたことをきっかけに、自分に正直な生き方を見つけるまでを描くムズきゅんラブコメディ。一条の故郷で青果店を営む三木真尋を、ゆうたろうが演じることも発表されている。

特報映像は、一条がすべてを脱ぎ捨て生まれたままの姿でご飯を食べる、インパクト大のシーンからスタート。続けてサイアクな出会いを果たした真尋と、夢中で料理を作り、“食”を通して心を通わせ合う場面の数々が映し出されている。主題歌はSOMETIME'Sの新曲「Do what you do ably」に決定。エッジを効かせたサウンド、アレンジ、リリックで攻めの姿勢を貫き、80'sのサウンド感を中心に妖しくて危ういラブストーリーが描かれたドラマ書き下ろし楽曲だ。

また、このたび4人のキャストが発表。金融庁で働く一条の後輩で、一条のことを慕い、ひそかに好意を寄せる清水小町を演じるのは片山友希。愛すべきムードメーカーで、お調子者の一条の同期・春日大翔役には岡宏明。ネチネチ部下を説教する典型的な中間管理職でありながら一風変わったところのある上司役を、山中聡が演じる。また、真尋と共に青果店で働く劉昊山(リュウ・ハオシャン)役をフィガロ・ツェンが演じる。