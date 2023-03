声優、そしてアーティストとして活躍する水瀬いのりが2023年4月19日(水)にリリースするLIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR glow』よりライブのダイジェスト映像が公開された。

ダイジェスト映像は、1曲目の「僕らだけの鼓動」から始まり、ステージに立つことの幸せやファンへの感謝を綴った楽曲「Catch the Rainbow!」、サビで全員が大きく手を振り翳し、声が出せない中でも会場に一体感をもたらした「We Are The Music」、夜を感じさせるムーディーな空間を作り上げた「Melty night」、センターステージのリフターに乗り会場全体に力強い歌声を響かせた「Starry Wish」、瞳を潤ませながら深い愛を歌に乗せて届けた「ココロソマリ」、本編ラストを飾った「glow」、そしてトロッコで会場を回りながら歌ったアンコールの「コイセヨオトメ」など、本ライブのハイライトをたっぷりと堪能することができる。

●水瀬いのり『Inori Minase LIVE TOUR glow』ダイジェスト

水瀬いのりのLIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR glow』は、2023年4月19日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。