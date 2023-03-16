赤坂アカ・横槍メンゴ原作によるアニメ「【推しの子】」の放送開始日が4月12日に決定。放送局や配信情報が公開された。
「【推しの子】」は、地方都市で働く産婦人科医・ゴローの前に、“推し”アイドル・アイが現れたことから展開される物語。放送はTOKYO MX、チバテレ、BS11、AT-Xなど18の局で行われる。またABEMA にて地上波同時・単独最速配信されることも発表された。
アニメ「【推しの子】」
放送情報
TOKYO MX：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日23:00～
チバテレ：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日24:45～
群馬テレビ：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:00～
サンテレビ：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:00～
KBS京都：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:00～
BS11：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:00～
静岡放送：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:25～
テレビ愛知：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:30～
tvk：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:30～
テレ玉：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:30～
とちぎテレビ：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:30～
北陸放送：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:30～
東日本放送：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:31～
広島ホームテレビ：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日25:40～
テレビ北海道：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日26:05～
TVQ九州放送：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日26:05～
新潟放送：2023年4月12日（水）より 毎週水曜日26:30～
AT-X：2023年4月14日（金）より 毎週水曜日21:00～
配信情報
ABEMA：2023年4月12日（水）より毎週水曜日23:00～
その他：2023年4月13日（木）23:00以降、順次配信
スタッフ
原作：「【推しの子】」赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：平牧大輔
助監督：猫富ちゃお
シリーズ構成：田中仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
アニメーション制作：動画工房
キャスト
アイ：高橋李依
アクア：大塚剛央
ルビー：伊駒ゆりえ
ゴロー：伊東健人
さりな：高柳知葉
アクア（幼少期）：内山夕実
有馬かな：潘めぐみ