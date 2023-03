浅野いにおの新連載「MUJINA IN TO THE DEEP」が、本日3月10日発売のビッグコミックスペリオール7号(小学館)で開幕した。

刀を背負い、人々からは“ムジナ”と呼ばれる女。第1話では何気ない日常の中、ムジナが男たちを斬る姿が描かれる。人間とは、社会とは、人権とは、そして幸せとは……。浅野による新たな物語が綴られていく。