「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」が、一部セットリストを変えた「DAY 1」「DAY 2」の2バージョンで上映されることが明かされた。

「アイドリッシュセブン」初の“劇場ライブ”となる「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」。アプリのメインストーリー第6部で語られた「IDOLiSH7、TRIGGER、Re:vale、ZOOLが一堂に会する16人での夢のライブ」が描かれる。5月20日は「DAY 1」のみ、21日は「DAY 2」のみが上映され、22日以降は「DAY 1」「DAY 2」の両方が鑑賞できる。併せて解禁された本予告映像では、4グループ総勢16人がハーモニーを重ねる新曲「Pieces of The World」をお披露目。各グループのダイナミックなパフォーマンスが垣間見えるライブシーンが収められた。

3月11日には第3弾ムビチケ前売券を販売開始。IDOLiSH7、TRIGGER、Re:vale、ZOOLのオレンジによる“撮り下ろしビジュアル”が特典として付属する。全国の上映劇場ではオープン時、前売券販売サイトのメイジャーでは10時より取り扱われる。さらに同日12時に、オンラインムビチケ前売券の販売もスタート。特典として購入時にはスマートフォン用壁紙、鑑賞後にはムビチケデジタルカードが贈られる。なおムビチケ前売券は「DAY1」「DAY2」のどちらにも使用可能だ。

加えて5月24日に、コンピレーションアルバム「BEYOND THE PERiOD」通常盤の発売が決定。新曲「Pieces of The World」のフルサイズのほか、本編で披露される全楽曲が収録される。さらに6月21日には、オレンジによる“撮り下ろしビジュアル”を使用した豪華盤A、Bをリリース。特典として、それぞれ異なる音源を収めたダウンロードカードが同梱される。

「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」の“開催”を記念し、錦織博監督、山本健介監督、脚本の都志見文太、キャラクター原案の種村有菜らからコメントが到着。錦織監督は「目まぐるしく展開する舞台の上で、1秒ごとに眩しく変化していく彼らの動きや表情、パフォーマンスに注目してください」、山本監督は「彼ら16人のアイドルたちがそこに居ることを感じ、手の届きそうな眼の前のステージ上で繰り広げられる、その艶やかなパフォーマンスを思いっきり楽しんでください」、種村は「特に制作のオレンジ様は『Mr.AFFECTiON』のMVでも『光』の表現がとても美しく素晴らしいので、そこに大注目です」と見どころを語っている。

種村有菜(キャラクター原案)コメント

とても長い時間、様々な事柄で劇場版に携わってきましたので、こうして皆様に発表できることがご褒美のように嬉しいです。

「森羅万象」という壮大なテーマをお伺いした時、全4グループということから四季を表現してはと提案させていただきました。

ほかにも色んなアイデアに柔軟に対応してくださって、「全セクションの必殺技全部出た」みたいな作品になったと思います。

特に制作のオレンジ様は「Mr.AFFECTiON」のMVでも「光」の表現がとても美しく素晴らしいので、そこに大注目です。

錦織博(監督)コメント

16人全員でつくり上げた最高のライブ! その魅力を存分に表現したくて、その一挙手一投足をカメラで追いかけました。

<DAY 1>・<DAY 2>でそれぞれ違った素敵な一面が堪能できます。

目まぐるしく展開する舞台の上で、1秒ごとに眩しく変化していく彼らの動きや表情、パフォーマンスに注目してください。

山本健介(監督)コメント

「アイドリッシュセブン」の世界がそのまま溢れ出したようなステージを、仕掛けいっぱいの2日間に渡ってお届けします。

彼ら16人のアイドルたちがそこに居ることを感じ、手の届きそうな眼の前のステージ上で繰り広げられる、その艶やかなパフォーマンスを思いっきり楽しんでください。

都志見文太(脚本)コメント

「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」開催おめでとうございます! 劇場版のお話を伺ったのはメインストーリー第5部が進行中の頃だったと思います。ひとつのピリオドに向かっている中で、すでに次のフェーズを用意しているという、走り続けるコンテンツ「アイドリッシュセブン」の熱量と意気込みを感じました。 なにより16人のアイドルがピリオドを超えることが出来たのは全国のマネージャーのみなさんの応援のおかげです。アプリを飛び出して、アニメ、ライブ、そして劇場までに至る道を支えてくださってありがとうございます。 壮大なライブテーマ、素敵なアイデア、最高のセットリストが組まれた状態で、私はMC脚本という形で参加させていただきました。少しでも楽しんでいただければ幸いです!

深川可純(「アイドリッシュセブン」アプリ・TVアニメキャラクターデザイン)コメント

ついに! 劇場版! きましたね。

彼らが大きなスクリーンで踊り、歌ってくれるなんて、7年前には想像つきませんでしたが、アイナナに携わるスタッフ達ならきっとやり遂げることだと思いました。

それは絶対に簡単なことではなく、スタッフの皆さんひとりひとりが、血の滲むような思いで頑張り続けた結果ですね。

本当におめでとうございます。私も1ファンとして、劇場で応援できることをすごく楽しみにしています。

<DAY 1>・<DAY 2>もあるなんて本当にすごい! 劇場がライブ会場みたい! 皆さまも全力で楽しんでくださいね!

下岡聡吉(「アイドリッシュセブン」エグゼクティブプロデューサー)コメント

いよいよです! 「BEYOND THE PERiOD」<DAY 1>・<DAY 2>へようこそ!! メインストーリー第5部構想時からその先を描く夢の舞台を、「アイドリッシュセブン」というプロジェクトらしくお披露目できる日が近づいてまいりました。「アイドリッシュセブン」を応援いただいている皆様と劇場という、新たなステージでアイドル達の最高のパフォーマンスを一緒に見届けることができることがとても幸せです。

映画館でもアイナナしようぜ!

根岸綾香(「アイドリッシュセブン」統括プロデューサー)コメント

アイドル創出プロジェクトを発足し、「アイドリッシュセブン」が生まれ、リリースから7周年。

アニメ化、ライブ開催だけでなく、ついに全国の劇場で、アイドルたちが最高に輝く姿をお届けできることになりました。皆様の応援の力が、こうしてどんどん形になってゆきます。本当にありがとうございます。携わらせていただく1人として、こんなに幸せなことはありません。

皆様も、このライブをご覧になっていただき、幸せな気持ちになっていただけたらと願っております。

十河大和(「アイドリッシュセブン」音楽プロデューサー)コメント

このライブは、応援してくださる全ての皆さんに届けたい特別なステージです!

そして、「Pieces of The World」は彼らと皆さんのアンセムです!

劇場でお待ちしております!!!!

「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」

<DAY 1>:2023年5月20日(土)公開

<DAY 2>:2023年5月21日(日)公開

メインスタッフ

原作:バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督:錦織博、山本健介

脚本:都志見文太

キャラクター原案:種村有菜

CGチーフディレクター:井野元英二

キャラクターデザイン:宮崎瞳

美術ボード:大久保錦一

色彩設計:三笠修

総撮影監督・ルック開発:若林優

編集:瀧川三智、須藤瞳、仙土真希、山岸歩奈実

編集スーパーバイザー:西山茂

音楽制作:ランティス

音響監督:濱野高年

制作:オレンジ

製作:劇場版アイナナ製作委員会

配給:バンダイナムコフィルムワークス・バンダイナムコオンライン・東映

メインキャスト

IDOLiSH7

七瀬陸:小野賢章

和泉一織:増田俊樹

二階堂大和:白井悠介

和泉三月:代永翼

四葉環:KENN

逢坂壮五:阿部敦

六弥ナギ:江口拓也

TRIGGER

八乙女楽:羽多野渉

九条天:斉藤壮馬

十龍之介:佐藤拓也

Re:vale

百:保志総一朗

千:立花慎之介

ŹOOĻ

亥清悠:広瀬裕也

狗丸トウマ:木村昴

棗巳波:西山宏太朗

御堂虎於:近藤隆

(c)BNOI/劇場版アイナナ製作委員会