ボーイズグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が2月25日・26日、東京・有明アリーナで開催されたコンサート「KROSS vol.2」に出演した。

ENHYPEN

アジアから世界を眺望し飛躍するアーティストが一堂に会する「KROSS」。今年1月2日バンテリンドームナゴヤで初開催され、2回目となる今回は2月25日・26日の2日間、有明アリーナで開催された。

初日公演前に行われたフォトセッションには、出演者のENHYPEN、岩橋玄樹、OnlyOneOf、Weeekly、BLANK2Y、LIL LEAGUE、ONE N' ONLYが参加。ENHYPENは、カメラに向かって笑顔で手を振ったり、指ハートやピースサインなど、思い思いのポーズを決めていた。

ライブのトリを務めたENHYPENは、「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」「Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.]」、「Make the Change」「Go Big or Go Home」「FEVER」「SHOUT OUT」の6曲を披露。圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。

ENHYPENは、2020年に放送されたMnetの大型プロジェクト「I-LAND」を通して選ばれたJUNGWON(ジョンウォン)、HEESEUNG(ヒスン)、JAY(ジェイ)、JAKE(ジェイク)、SUNGHOON(ソンフン)、SUNOO(ソヌ)、NI-KI(ニキ)の7人で結成されたグローバルグループ。グループ名「ENHYPEN」には、記号「-(ハイフン)」が意味するように、音楽を通じて人と人、世界と世界をつなぐという抱負が込められている。