東京スカパラダイスオーケストラが昨年11月から今年1月まで開催していた全国ツアー「Traveling Ska JAMboree 2022-2023」にて披露された、コラボパフォーマンスの模様を収めたダイジェスト映像がYouTubeにて公開された。

本映像は、3月15日にリリースされるスカパラのミニアルバム「JUNK or GEM」のCD+Blu-ray盤、ファンクラブ限定盤に収録されるライブ映像の一部。このダイジェスト映像には、石原慎也(Saucy Dog)との「紋白蝶」「Paradise Has No Border」「いつか」、渋谷龍太(SUPER BEAVER)との「めくれたオレンジ」、ORANGE RANGEのYAMATO、RYO、HIROKIとの「美しく燃える森」、桜井和寿(Mr.Children)との「リボン」「innocent world」、チバユウスケ(The Birthday)との「カナリヤ鳴く空」「Rosie」、BiSHとの「星が瞬く夜に」「Paradise Has No Border」のコラボパフォーマンスのダイジェストが収められている。