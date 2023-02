8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の出演アーティスト第2弾が発表された。

先日リアム・ギャラガー、Fall Out Boy、サンダーキャット、Official髭男dism、YOASOBI、FLO、Inhaler、Pale Wavesら16組が出演者第1弾として発表された「SUMMER SONIC」。今回の発表では、TWO DOOR CINEMA CLUB、WET LEG、[Alexandros] 、HONNE、SLOWTHAI、THE KID LAROI、AI、Awich、CIMAFUNK、マカロニえんぴつ、Night Tempo feat. FANCYLABO、TREASURE、WILLOWの出演がアナウンスされた。出演者第2弾の発表とともに、各アーティストの出演日も明らかになった。

1DAYチケット、プラチナチケットの先行予約受付は3月1日にクリエイティブマン会員を対象にスタートする。

SUMMER SONIC 2023

TOKYO

2023年8月19日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

BLUR / FALL OUT BOY / ナイル・ホーラン / サンダーキャット / TWO DOOR CINEMA CLUB / WET LEG / YOASOBI / [Alexandros] / GABRIELS / ホリー・ハンバーストーン / HONNE / PALE WAVES / SLOWTHAI

2023年8月20日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / EVANESCENCE / THE KID LAROI / LANY / LAUV / Official 髭男 dism / AI / Awich / CIMAFUNK / FLO / INHALER / マカロニえんぴつ / Night Tempo feat. FANCYLABO NOVA TWINS / THE SNUTS / TREASURE / WILLOW

OSAKA

2023年8月19日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / EVANESCENCE / THE KID LAROI / LANY / LAUV / Official 髭男 dism / AI / Awich / FLO / INHALER / マカロニえんぴつ / Night Tempo feat. FANCYLABO / THE SNUTS / TREASURE / WILLOW

2023年8月20日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

BLUR / FALL OUT BOY / ナイル・ホーラン / サンダーキャット / TWO DOOR CINEMA CLUB / WET LEG / YOASOBI GABRIELS / HOLLY HUMBERSTONE / HONNE / PALE WAVES