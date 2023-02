YouTuberのHIKAKIN、モデルの谷まりあが出演する、ソフトバンクの新CM「#スマホデビューch お店でドッキリ」編が25日、「#スマホデビューch ダボーで安い」が28日より放送される。

第2弾となる新CMにはHIKAKINに加え、“スマホデビューサポーター”として谷が登場。「Come on! Let’s go」「ダブルでごっつ安いで」と英語、関西弁を披露し、HIKAKINをサポートする。また、HIKAKINのモノマネ動画クリエイター・デカキンや、家族動画クリエイター・HIMAWARIちゃんねるも出演する。

■HIKAKIN・谷まりあインタビュー

――CM撮影の感想や見どころ、注目して欲しいポイントを教えてください。

HIKAKIN:今回、ソフトバンクショップのクルー役ということなんですけど、谷まりあさんはめちゃめちゃ優秀なクルーになれそう。外国人の方の英語も聞き取れてるし、僕では務まらない(笑)! 見どころはやっぱり、英語をがんばったところですかね。

谷:HIKAKINさんも発音ちゃんとがんばって、いい笑顔でした。HIKAKINさんの“顔芸”最高でした!

――谷さんは今回白戸家のお父さんと初共演ですが、共演した感想を教えてください。HIKAKINさんは二回目の共演ということで、いかがでしたか?

谷:一生会えないと思っていたので、横にいてくれて、すっごい感動しました。

HIKAKIN:だいぶ仲良くなれている気がします(笑)!

――ソフトバンクのCM出演おめでとうございます。今回のCM出演を誰にいちばん報告したいですか?

谷:(同じソフトバンクのブランドの)“ワイモバイル”のCMに出演している出川哲朗さんにやっぱり報告したいですし、喜んでくれると思います。「HIKAKINさんと一緒に、ソフトバンクのCMに出ました!」って、直接伝えたい。「いいね~まりあちゃん」って言ってくれると思います。

HIKAKIN:すごい、そんな予想までつくんですね(笑)。

――今回のCMでは、ソフトバンクショップのクルーになっていただきましたが、憧れの職業はありますか?

谷:小さい頃スーパーのレジで並んでいて、バーコードをピッてしてくれる店員さんに憧れて。バーコードをピッてするおもちゃを買って、おうちでスーパーごっこしてました(笑)。

HIKAKIN:僕はラーメン屋ですかね。ラーメン超大好きで! もちろん、めちゃくちゃ大変なお仕事だと思うんですけど。かなり険しく、厨房で、無言で(険しい表情で麺の湯切りをするモノマネ)。ひとつの店舗で、こだわりのラーメンを作ってみたいですね。

谷:やったらいいんじゃないですか?! 食べに行きます。

――今回のCMはスマホデビューを訴求するCMですが、最近デビューしたものがあれば教えてください。

谷:断捨離デビューをしました。お洋服がすごく好きなんですけど、さすがにたくさんあり過ぎると思って、家の中を整理したんです。断捨離したら空間も出来て、新しい風が吹くじゃないですか。断捨離したら、ソフトバンクさんのCMが決まりました。断捨離って大事だなって思いました。

HIKAKIN:僕もしようかな~。僕も断捨離して、いいことが起きるかもしれない。断捨離します!

――そろそろ卒業シーズンですが、卒業したいことがあれば教えてください。

谷:すごい時間計算が苦手でマイペースなので、プライベートで待ち合わせに間に合わなかったりするので……。マイペースを卒業して、5分前行動が出来るようになりたいです!

HIKAKIN:遅れちゃダメですよ(笑)。運動不足を卒業したいですね。全然運動してないので、ウォーキングから始めたいと思います。

谷:歩いてください(笑)。

――CMでも流暢な英語を披露してくれた谷さん。スマホデビューを叶えたみなさんに向けて、英語で一言お願いします。HIKAKINさんもご一緒にお願いします!

谷:HIKAKINさん、“Repeat after me”でお願いします。Are you ready?

HIKAKIN:本気でいきますよ。Yeah! I'm ready.

谷:Congratulations on your new smart phone!

HIKAKIN:Congratulations on your smart phone!

谷:あ、“new”が抜けました! もう一回いきますよ~。

HIKAKIN:つまんないぐらい、完璧に言っちゃったと思ったんですけど。おかしいな。Congratulation on your new smart phone!

谷:あ、すいません。“Congratulations”です(笑)。ラストね!

HIKAKIN:もうやだ(笑)! Congratulations on your new smart phone!

谷:すごい! Good job!

HIKAKIN:いらっしゃいませ~、いらっしゃいませ~!

――「モデルになって 7 年間ラーメンを食べなかった」など、ヘルシーな食生活をしている谷さん。お互いの“昨日の夕食”をフリップに書いて、こだわりやお気に入りについてトークをお願いします。

谷:私が昨日食べた夕食は、こちらです!(イラストにて披露)

HIKAKIN:ん~と、何ですかこれ(笑)!?

谷:現場で、鮭弁当をいただきました! HIKAKIN さんはどうですか?

HIKAKIN:私が昨日食べたものは、こちらです! 担々麺と寿司です。出前で両方ぴったり届くように、二か所で頼んで、届いて一気に食べるんですよ。

谷:お店に行くまでも、ウォーキングしてないってことですよね? 最悪じゃないですか(笑)。ダイエットしてるとは思えないくらいのごはんですね。

HIKAKIN:疲れた時は食べないと。生きがいなんです、食べるのが。止められない!

谷:炭水化物と炭水化物はどうかな~。お野菜食べなきゃ!

HIKAKIN:自分で麺を茹でたんですよ。運動になってます!

谷:それは偉い! じゃあちょっとは許せるかな(笑)。今日は何食べるんですか?

HIKAKIN:今日はケバブかな。でっかいやつ!

谷:普通サイズにしてください! 野菜も食べてください(笑)。