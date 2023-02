【プレゼント発送について】

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、プレゼント発送作業が遅れる場合がございます。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、ご理解のほど、何卒よろしくお願い致します。

<応募〆: 2023/3/8>

<応募〆: 2023/3/8>スマートフォン向け無料パズルRPG「パズドラ」11周年記念企画「MILKFED. x PUZZLE AND DRAGONS TAMADORA SWEAT HOODIE」

2023年2月20日に11周年を迎えた基本プレイ無料で遊べるパズルRPG「パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)」と、アメリカのブランド「MILKFED.」が昨年12月にコラボしたスウェットフーディー「MILKFED. x PUZZLE AND DRAGONS TAMADORA SWEAT HOODIE」を5名様にプレゼント!他プレイヤーとのフレンド機能や、複数人のプレイヤーで難しいダンジョンを2人~3人で協力できるモード、最大8人でスコアを競う対戦モードなどのみんなで遊べるようアップデートも充実!現在は、「ガンダムシリーズ」とのコラボや『パズドラ11周年記念イベント!』を開催中。今から始めても楽しめるようになっている。また、スウェットフーディーの「MILKFED. x PUZZLE AND DRAGONS TAMADORA SWEAT HOODIE」はパズドラのキャラクターを前面に押しておらず、日常でも使用可能な商品になっているので、是非この機会にご応募ください!

プレゼント内容

商品名 「MILKFED. x PUZZLE AND DRAGONS TAMADORA SWEAT HOODIE」 人数 5名様 価格 11,000円(税込み) 内容 色:OFFWHITE

サイズ:ONESIZE キャンペーン名 「2023マイナビニュース読者プレゼント2月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このプレゼントに応募する」ボタンからご応募ください。

※プレゼントに応募するにはTポイント利用手続きが完了している必要があります。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューより「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(~2023/3/8)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



②回答対象アンケートへの回答

締め切りまでに提携アンケートを含む、マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※読者プレゼントのみご回答された方は応募対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2023年3月8日(水) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ガンホー お問い合わせ先

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

(提供:ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社)

c GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.