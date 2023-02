ROOT(ルート)は2月15日正午より、「NANGA×ROOT CO. AURORA 2.5LAYER TREK SHELL PARKA」(3万8,500円)、「NANGA×ROOT CO. NO COLLAR SOFT DOWN CARDIGAN」(2万9,700円)を「ROOT CO. ONLINE SHOP」他、各オンラインストアで販売する。

NANGA(ナンガ)とのコラボレーションウェアとなり、「ROOT CO.ならではの」ギミック等を追加した別注モデルとなる。

「NANGA×ROOT CO. AURORA 2.5LAYER TREK SHELL PARKA」(3万8,500円)

前者は2.5層の防水透湿性を備えたシェルパーカー。既存モデルのフロントウエストポケットに加え、左右両サイドにジップポケットを追加。さらに2タイプのギアループも搭載。また、フロントジップをダブルファスナー仕様に変更し、胸元と袖口のロゴプリントはリフレクターとなる。

サイズはS、M、L、XLで展開。色はブラック、コヨーテが用意される。

「NANGA×ROOT CO. NO COLLAR SOFT DOWN CARDIGAN」(2万9,700円)

後者はノーカラーデザインのダウンカーディガンで、シェルパーカーと同様、既存のフロントウエストポケットに加え、左右両サイドにジップポケットを追加。また、袖口にはROOT CO.ロゴが追加されている。

サイズはS、M、L、XL。色はブラック、グレーで展開される。