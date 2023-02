WOWOWは、6年ぶりの来日を果たすスラッシュメタルバンド、メガデスの日本武道館でのライブの模様を2月27日、独占生中継で放送・配信する。

メガデス

1985年のデビュー以来、スラッシュ・メタル界を牽引し、メタル・ファンから絶大な支持を得るメガデス。2017年の15thアルバム『ディストピア』が第59回グラミー賞の最優秀メタル・パフォーマンスを受賞。2022年に発表した最新作『ザ・シック、ザ・ ダイイング...アンド・ザ・デッド!』が全米アルバムチャートで3位、全英アルバムチャートも過去最高位の3位、日本でもオリコントップ10入りの大ヒットを記録。さらに、今月開催された第65回グラミー賞で最優秀メタル・パフォーマンス部門にノミネートされるなど、再び⻩金期を迎えている。そんなメガデスの6年ぶりとなる来日公演から、彼らのキャリア初となる東京・日本武道館でのライブを独占生中継。メガデスの歴史に残るであろう、聖地でのパフォーマンスは必見だ。

『生中継! メガデス ライブ・アット・武道館 2023 THEY ONLY COME OUT AT NIGHT - LIVE AT BUDOKAN』はWOWOWライブ、WOWOWオンデマンドにて2月27日(19:00~)放送・配信。