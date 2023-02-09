ヤマザキコレ原作によるTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」のオープニングテーマがJUNNA「Dear」に決定。同楽曲を聴ける“2nd Trailer”も公開された。

2nd Trailerと併せて、追加キャストも発表に。ヴァイオレット・セント＝ジョージ役で山下大輝、ジャスミン・セント＝ジョージ役で田中美海、メイ・アウトウッド役で内山茉莉、エイプリル・アウトウッド役で夏谷美希、ナルシス・モーム役で鳥海浩輔、ライザ・クウィライン役で小山茉美、リズベス・サージェント役で定岡小百合が出演する。またTOKYO MX、BS11、AT-Xに加え、サンテレビとKBS京都でも放送されることが明らかになった。

なお3月11日に東京・立川シネマシティのシネマ・ツーでは、「魔法使いの嫁 SEASON2」の第1話と、オリジナルショートアニメ「冬のおくりもの」の試写会を開催。当日はJUNNAと寺澤和晃監督が登壇する。参加希望者は2月23日までに特設の応募フォームから申し込もう。

JUNNAコメント

再び、「魔法使いの嫁」のオープニングテーマを担当させていただけること、本当に光栄です。

SEASON1から、チセがどんどん成長していく姿をみて、私自身も歌でチセの今の想いや姿を存分に表現したいなと思い、レコーディングに挑みました。

私も大好きなまほよめの世界観にそっと寄り添うような楽曲なので、作品と共に、「Dear」も一緒に愛していただけたら嬉しいです。

「『魔法使いの嫁 SEASON2 第1話』 ＆ 『冬のおくりもの』プレミアムイベント試写会

日時：2023年3月11日(土)16時～

場所：東京都 立川シネマシティ シネマ・ツー

TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:00～

BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～

サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜24:30～

KBS京都： 2023年4月6日（木）より毎週木曜24:00～

AT-X：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～

※リピート放送は毎週火曜日11:00～、 毎週木曜日17:00～

配信情報

Prime Video、ひかりTV：2023年4月6日（木）より毎週木曜日23:00～

スタッフ

原作：ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」（ブレイドコミックス／マッグガーデン刊）

監督：寺澤和晃

脚本：高羽彩、米内山陽子、西中千晶

キャラクターデザイン：加藤寛崇

総作画監督：徳岡紘平

色彩設計：小針裕子

美術監督：田村せいき

撮影監督：鈴木麻予

CGIディレクター：宮地克明

特殊効果：チップチューン

編集：今井大介

音楽：松本淳一

音楽制作：フライングドッグ

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

アニメーション制作：スタジオカフカ

製作：魔法使いの嫁製作委員会

キャスト

羽鳥チセ：種崎敦美

エリアス・エインズワース：竹内良太

ルツ：内山昂輝

シルキー：遠藤綾

ルーシー・ウェブスター：津田美波

フィロメラ・サージェント：河瀬茉希

リアン・スクリム＝ジョー：山下誠一郎

ゾーイ・アイビー：小林大紀

ヴェロニカ・リッケンバッカー：上田麗奈

アイザック・ファウラー：西山宏太朗

ミハイル・レンフレッド：日野聡

アリス・スウェーン：田村睦心

ヴァイオレット・セント＝ジョージ役：山下大輝

ジャスミン・セント＝ジョージ役：田中美海

メイ・アウトウッド役：内山茉莉

エイプリル・アウトウッド役：夏谷美希

ナルシス・モーム役：鳥海浩輔

ライザ・クウィライン役：小山茉美

リズベス・サージェント役：定岡小百合

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会