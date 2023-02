ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2月17日より開催する『ユニバーサル・クールジャパン 2023』において、パークに初登場する大人気アニメ「SPY×FAMILY」とのコラボレーションの中で、アトラクションに加えてフードやグッズを含めた総合体験で作品の世界に没入できるアイテムの最新情報を公開する。

SPY×FAMILY ビーフシチュー セット~フォージャー家特製メニュー~

フォージャー家をイメージした心あたたまるスペシャルセット「SPY×FAMILY ビーフシチュー セット~フォージャー家特製メニュー~」がパーク限定で登場。少し崩れた目玉焼きがヨルならではのビーフシチューをメインに、料理上手のロイドをイメージしたおしゃれなカクテルグラスに入った前菜。そして、アーニャの大好きなピーナッツが添えられた特別なセットメニューとなっている。

一品一品、キャラクターたちをイメージしたメニューで、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が創り出す、「SPY×FAMILY」の世界にまるごと“超没入”できる体験を楽しめる。また、愛らしいアーニャとボンドをイメージした「アーニャ×ボンド わくわくドリンク~いちごみるく~」や、ノンアルコールカクテル「ロイド×ヨル仮初め夫婦ドリンク ~アップル&コーヒーソーダ~」など、キャラクターたちの個性をまるごと楽しめるオリジナルドリンクも提供。

さらに食べ歩きフードでは、「星(ステラ)」をトッピングした「スターライトアーニャ・チュリトス~フランボワーズフレーバー~」や、アーニャが大切にしているぬいぐるみ“きめらちょうかん”のキャラクターまん「きめらちょうかんれべる100おくまん~かれー~」など、思わず写真を撮りたくなるような、限定メニューを楽しめる。

2月16日より、SPY×FAMILYフードカートにて提供する。

ペンケース

さらに、いつでも身近に「アーニャ」の可愛らしさを感じられる、オリジナルグッズが登場。可愛らしいアーニャの世界を学校や職場、おうちでも身近に楽しめる、パークでしか手に入らないオリジナルステーショナリーグッズを販売。アーニャがいつも大切にしている“きめらちょうかん”のぬいぐるみは、ぬいぐるみの「ペンケース」として登場。

また、作品に登場するキャタクターのアイコンがプリントされたマスキングテープと笑顔のアーニャがデザインされたペンスタンドのセット「マスキングテープ&アクリルペンスタンドセット」など、いつでも大好きなキャラクターを身近に感じ、作品の世界に没入することができる、オリジナルグッズとなっている。また、パークでは他にもオリジナルグッズの販売を予定している。

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)SCRAP All Rights Reserved.

TM&(C)Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.