ビジネスシーンでよく見聞きする「折り合いをつける」という言葉。聞いたことはあるものの「正しい意味を知らない」「自分では使ったことがない」という方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、「折り合いをつける」の意味や正しい使い方・例文を紹介します。あわせて、類語・言い換え表現や英語表現についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

まずは、「折り合いをつける」の意味を確認していきましょう。

「折り合いをつける」は、「お互いに譲りあって妥協点を決めること」という意味です。交渉や揉めごとなど意見が対立している場面で、互いに譲り合うことで解決に導きたいときに使われます。

「折り合い」は、「人と人との関係」や「仲」という意味でも使われる言葉です。例えば、姑との関係が上手くいっていない、あるいは仲が良くないことを言い表したいときに「姑との折り合いが悪い」といった使い方をします。

一方、折り合いという言葉は競馬用語としても使われます。この場合の折り合いは、競走馬が騎手の指示をしっかり理解し、呼吸が合っているという意味です。これに対して競走馬が騎手の指示に従わない状態のことを「折り合いがつかない」や「折り合いを欠く」といいます。

意味を理解したら、次は使い方をマスターしましょう。ここでは、折り合いをつけるの正しい使い方や例文を紹介します。

ビジネスシーンでは、交渉でお互い納得できる妥協点を探すときなどに使われます。ビジネスシーンで使える例文は下記の通りです。

「折り合いをつける」は、人間関係での揉めごとや意見の食い違いをまとめる際に用いられることもあります。この場合の例文は以下の通りです。

「折り合いをつける」を使う場面は、交渉や人間関係だけではありません。対立する感情を受け止め、自分自身で納得することを「自分の心と折り合いをつける」と表現できます。

「折り合いをつける」には、複数の類語や言い換え表現があります。ここではその一部を紹介するので、場面に応じて適切に使い分けましょう。

「譲歩」には「自分の考えや主義の一部または全部をまげて、他の意見に従うこと」という意味があります。「折り合う」よりも、”相手の意見に従う”という意味合いが強いのが特徴です。

「譲歩」ではなく「譲歩し合う」とすることで、折り合いをつけると同じように、お互いに譲り合うという意味で使えます。

「妥協」には、「自分が主張する条件の水準を下げて双方が納得する一致点を見つけ、おだやかに解決する」という意味があります。

着地は「空中から地面に降り着くこと、着陸」という意味ですが、そこから転じて「対立する双方の納得できる解決」といった意味でも使われています。

「歩み寄る」は、 「意見や主張の違う双方が条件を譲りあうこと」という意味で使われます。

最後に、英語表現についてみていきましょう。ビジネスで英語を使う機会がある方はぜひ参考にしてみてください。

「折り合いをつける」を英語で表現したい場合は、「compromise」を使うのがよいでしょう。「compromise」には妥協させて解決する、示談にするという意味があります。

「compromise」を使った例文は次の通りです。

・Can't we compromise the matter in some way?

・We found a way to compromise on that.

そのほかの表現を使いたい場合は「work out differences」もいいでしょう。「work out」は「(問題などを)何とか解決する、物事がうまく収まる、いい結果が出る」ことを表します。「differences」の意味は「違い、相違、差異、相違点」です。

これらを組み合わせることで「意見の食い違いなどをなくし、折り合いをつける」という意味になります。

・The most demanding part of the process is to work out differences between the requirements of the four divisions.

その過程で最も困難なのは、4つの部署の要望の間で折り合いをつけることです。