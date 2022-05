ドラマやアニメなどでよく見聞きする「御意」という言葉ですが、その意味を正しく理解していますか? 本記事では「御意」の読み方や意味、例文のほか、ビジネスで使用できるのかといった点を解説します。また、似たような言葉の「了解」との違いやその他の類語の紹介まで、これを読めば「御意」の使い方を理解できるはずです。

ここでは、「御意」の意味を解説します。「御意」の読み方や「了解」との違いもあわせて確認しましょう。

「御意」は「ぎょい」と読みます。「御意」の「御」は「ご」や「お」、「おん」と読まれることが多いですが、「意」が組み合わさったときには「ぎょ」が正しい読み方になります。

なお、同音異義語に「御衣(ぎょい)」という言葉があります。「御衣」は天皇や貴人など高貴な人の衣服(お召しもの)のことを指します。「御衣」にちなんで名付けられた桜が「御衣黄桜(ぎょいこうざくら)」です。緑色の花を咲かすことが特徴で、色合いが平安時代の貴族の衣服である萌黄色(もえぎいろ)に似ていることから、その名が付けられました。

辞書の上では、「御意」は以下のような意味を持っています。

※言いつけ・命令のこと

「御意」は鎌倉時代から江戸時代ごろにかけて、武士がよく使用していた言葉とされています。前述のように、「御意のとおり」を略した言葉として、目上の人に対して肯定を示すときの返事として使われてきました。

さらに、主君から命令が下されたときに「あなたの言う通りにします」という意味でも、返事に「御意」を使用していました。ドラマなどで見聞きするフレーズは、こちらの意味で使われていることが多いようです。

「御意」と似た意味を持つ言葉に「了解」があります。「了解」は「物事の事情や内容を理解して認めること」という意味を持っています。

「御意」と「了解」の違いは、目上の人に使用できるかどうかです。「御意」は武士が目上の人に対してする返事として使われてきた歴史があるので、「御意」の一言で成立します。

一方「了解」は、たとえ丁寧語である「了解しました」という形にしても、目上の人に使用するのは一般的ではありません。目上の人や取引先に対しては、「承知しました」というフレーズを使いましょう。なお、「了解」も「承知」も、了承するという意味を持つため、返事として使うと「理解しただけではなく、受け入れる」というニュアンスになります。

ここでは、「御意」の使い方をご紹介します。

前述のように、「御意」は目上の人の考えや意向、指図を意味するほか、それに対しての同意や肯定、命令を受け入れる返事として使用できる言葉です。ですが、主に歴史やフィクション作品で登場する言葉であり、実は現代のビジネスシーンでの使用はあまり一般的ではありません。身近な人とのフランクな日常会話で使うのはいいでしょう。

ビジネスシーンでの返事には、前述のように「承知しました」などを使用するのがおすすめです。

女優・米倉涼子さん主演の大ヒットシリーズ『ドクターX ~外科医・大門未知子~』では、米倉さん演じる大門以外の医師たちが、上の立場の医師に命令された際、「御意」と返事をする描写がおなじみとなっています。

2021年に放送された第7シリーズの中では、コロナ禍の感染対策のため、口に出して「御意」と返事をする代わりに、両腕を組んで頭を下げる、独自の「御意ポーズ」が登場。昨今の世情を反映した「御意ポーズ」は、SNSでも話題になりました。

大人気アニメ、漫画である『鬼滅の刃』内でも、鬼殺隊の冨岡義勇や胡蝶しのぶといったキャラクターたちが、お館様こと産屋敷耀哉の命に対し「御意」という返事を使用しています。

現代のビジネスシーンでは使われることのない「御意」ですが、上記のようにドラマやアニメなどのフィクション作品ではよく使用されることがあります。

ここでは、「御意」の類語・言い換えをご紹介します。「御意」の意味によって類語・言い換えは異なります。

お考えやご意向のほか、よりかしこまった言い方だと下記のような表現があります。

【御心(おこころ)】

意味: 相手のことを敬ったときに、その考え・気持ち・思いやりなどを指す

【思し召し(おぼしめし)】

意味: 相手のことを敬って、その考えや気持ちなどを指す言葉

【おっしゃるとおり】

意味: 言うとおりである

「おっしゃる」は「言う」の尊敬語で、目上の人の言葉に敬意を示しています。「おっしゃるとおりです」などの形で使用します。

【ごもっとも】

意味: 相手の言い分が道理であると肯定する様子

「○○様のご意見はごもっともです」などの形で使用します。

前述の「承知しました」のほかにも、以下のような表現があります。

【かしこまりました】

意味: 命令や依頼などを謹んで承る意味を表す。承りました

【把握しました】

意味: しっかりと理解すること

ただし、「把握しました」は物事を理解したというときに使う言葉です。そのため、「御意」のように「受け入れる」という意味合いまではないので留意しましょう。

ここでは、「御意」の英語表現を解説します。「御意」の「目上の人の考え」を意味する英語は「your will」や「your pleasure」「your wish」などです。「はい」という返事の意味で使用する場合は「yes+敬称(sir, lordなど)」と表現します。使い方は次の英文を参考にしてください。

英文: In accordance with the lord's will, we headed for the provinces.

意味: 主君の御意に従い、われわれは地方へと向かった。

英文: 「Our victory is imminent. Let's keep up the momentum and attack!」「Yes, my lord!」

意味: 「われらの勝利は目前である。このまま勢いを落とさず攻めるぞ!」「御意!」