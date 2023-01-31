第3話では、若手社会人へのお悩み相談や、格闘界・お笑い界のリアルなお金の話について語った。
0:00 オープニング
0:39 前回振り返り
1:40 若手社会人からの悩み相談
3:27 カンニング竹山＆魔裟斗が考える"仕事への向き合い方"
5:39 お笑い界・格闘界の稼ぎのリアル
9:28 魔裟斗の選手時代の稼ぎは？
10:03 カンニング竹山の愛車は超高級車？！
12:00 これから格闘技は稼げるようになる？
12:48 格闘界の知られざる教育法
14:17 魔裟斗の今後のキャリア
15:58 次回予告
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