ほぼ初対面で異業種の2人が、ふたりだけの空間で生放送に近い”レア焼き”なトークを楽しむトークバラエティ『初会はお肉で』。その初回となる今回は格闘家として活躍する魔裟斗とお笑い芸人のカンニング竹山のふたりが登場し、全5話で様々な話を展開していく。第3話では、若手社会人へのお悩み相談や、格闘界・お笑い界のリアルなお金の話について語った。

0:00 オープニング

0:39 前回振り返り

1:40 若手社会人からの悩み相談

3:27 カンニング竹山＆魔裟斗が考える"仕事への向き合い方"

5:39 お笑い界・格闘界の稼ぎのリアル

9:28 魔裟斗の選手時代の稼ぎは？

10:03 カンニング竹山の愛車は超高級車？！

12:00 これから格闘技は稼げるようになる？

12:48 格闘界の知られざる教育法

14:17 魔裟斗の今後のキャリア

15:58 次回予告

（オススメ動画）

🎬【新企画】魔裟斗×カンニング竹山、ほぼ初対面のふたりが語り合う！レア焼きトークバラエティ『初会はお肉で』今年の格闘界編

https://youtu.be/H_89Erqjo1g

🎬魔裟斗、格闘家人生に大きな影響を与えた運命的な出会いを明かす レア焼きトークバラエティ『初会はお肉で』出会いの運編

https://youtu.be/QcmhbTldVcw

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