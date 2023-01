水木しげるの生誕100周年を記念し、「鬼太郎商店 in MARK IS みなとみらい」と銘打ったイベントが、1月21日から2月5日まで神奈川・MARK IS みなとみらいで開催される。

「鬼太郎商店 in MARK IS みなとみらい」の期間中、5階のイベントスペースでは「ゲゲゲの鬼太郎」をはじめとする水木作品のパネルやジオラマ、フィギュアを展示。等身大の鬼太郎やねずみ男に加え、鬼太郎の家、妖怪ポストも登場する。パネルでは水木作品の歴史と、鬼太郎ファミリーなどのキャラクターを紹介。「ゲゲゲの鬼太郎」の世界観に入り込んだような写真を撮影できるフォトスポットや、水木の100周年記念グッズを扱う物販も展開される。

「鬼太郎商店 in MARK IS みなとみらい」

期間:2023年1月21日(土)~2月5日(日)

時間:平日13:00~18:00、土日11:00~20:00

場所:神奈川県 MARK IS みなとみらい 5Fイベントスペース