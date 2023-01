許斐剛原作によるTVアニメ「新テニスの王子様」とサンリオキャラクターズとのコラボグッズを販売するポップアップコーナーが、本日1月6日から19日まで東京・池袋P′PARCO3階のサンリオアニメストアで展開中だ。

「新テニスの王子様×サンリオキャラクターズ -SERVICE PLAY!-」では、総勢36キャラクターの描き下ろしイラストを使用したグッズをラインナップ。青学×ハローキティ、不動峰×バッドばつ丸、聖ルドルフ×ポチャッコ、山吹×けろけろけろっぴ、氷帝×タキシードサム、六角×マイメロディ、立海×ポムポムプリン、比嘉×クロミ、四天宝寺×コロコロクリリンの組み合わせで、アクリルキーホルダーや缶バッジなどのアイテムが揃えられた。また会場ではキャラクターイラストのパネルも展示される。

「新テニスの王子様×サンリオキャラクターズ -SERVICE PLAY!-」ポップアップコーナー

期間:2023年1月6日(金)~1月19日(木)

時間:11:00~21:00

会場:東京都 池袋P′PARCO 3F サンリオアニメストア

