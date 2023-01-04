TVアニメ「スパイ教室」の第1話「MISSION《花園》I」のあらすじと先行カットが公開された。

1月5日よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xほかにて放送されるアニメ「スパイ教室」はスパイ同士の騙し合いを描くファンタジー。第1話ではスパイ養成学校の落ちこぼれ生徒「花園」のリリィが、新設チームの「灯」に抜擢される。少女たちのボスは“世界最強のスパイ”を自称する風変わりな青年・クラウスで……。

なおアニメのキャストが出演する動画番組「極上スパイミッション」第1回も公開。番組ではキャスト陣が作品内のスパイ少女たちと同様に“極上のスパイ”を目指して騙し合いゲームを実施する。第1回にはリリィ役の雨宮天、ジビア役の東山奈央、サラ役の佐倉綾音、アネット役の楠木ともり、クラウス役の梅原裕一郎が登場した。

TVアニメ「スパイ教室」

放送情報

AT-X：2023年1月5日（木）より毎週木曜日22:30～

TOKYO MX：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:30～

テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日26:35～

KBS京都：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～

サンテレビ：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～

BS日テレ：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:30～

配信情報

dアニメストア：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:00～

ABEMA：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:00～

その他配信サイトでも2023年1月12日（木）23時以降順次配信開始予定。

スタッフ

原作：竹町（株式会社KADOKAWA ファンタジア文庫刊）

原作イラスト：トマリ

監督：川口敬一郎

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：木野下澄江

アニメ制作：feel.

キャスト

リリィ：雨宮天

グレーテ：伊藤美来

ジビア：東山奈央

モニカ：悠木碧

ティア：上坂すみれ

サラ：佐倉綾音

アネット：楠木ともり

クラウス：梅原裕一郎

(c)竹町・トマリ／KADOKAWA／「スパイ教室」製作委員会