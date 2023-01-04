しげの秀一原作によるTVアニメ「MFゴースト」のメインビジュアル、第3弾PV、キャストが一斉に解禁された。

ビジュアルは主人公の片桐夏向とヒロインの西園寺恋、夏向と壮絶なカーレースバトルを繰り広げるレーサーたちを描いたもの。PVには夏向とTOYOTA86がユーロビートとともに駆けるシーンが収められているほか、夏向がカーレースバトル「MFG」にとある目的を持って来日したことも明かされた。実際の車で音声収録を行った、臨場感を引き出すリアルな走行音にも注目だ。

夏向役は内田雄馬、恋役は佐倉綾音に決定。また、“神15”のレーサー・相葉瞬役は小野大輔、ミハイル・ベッケンバウアー役は神谷浩史、大石代吾役は浪川大輔、赤羽海人役は諏訪部順一が演じる。また「頭文字D」で活躍していたキャラクターたちも登場。高橋啓介役は関智一、上有史浩役は細井治、秋山渉役は松本保典が担当する。そのほかのキャスト・スタッフ陣も一挙に公開された。

アニメ「MFゴースト」は2023年に放送。なお第3弾PVの公開に合わせて公式YouTubeチャンネルがオープンし、公式サイトもリニューアルされた。

TVアニメ「MFゴースト」

2023年放送予定

スタッフ

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：中智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一／稲荷明比古

キャラクターデザイン: 恩田尚之

総作画監督: 恩田尚之／坂本千代子／油井徹太郎

3Dディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子（STUDIO uni）

色彩設計：田中千春

撮影監督 ：林幸司（Color&Smile）

編集：廣瀬清志（editz）

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二（SOUND BOX）

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CGアニメーション制作：FelixFilm／directrain

製作：MFゴースト製作委員会

キャスト

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺恋：佐倉綾音

相葉瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮 翔：田邊幸輔

北原望：芹澤優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

緒方：畠中祐

諸星瀬名：八代拓

リョウ・タカハシ：子安武人

高橋啓介：関智一

上有史浩：細井治

秋山渉：松本保典

武内樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二（実況）：光部樹

京子：飯田友子

真美：林鼓子

(c)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会