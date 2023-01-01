アニメーションスタジオ・MAPPAが公式YouTubeチャンネルの登録者数100万人突破を記念し、「1 Million Subscribers Special Movie 2022」と題した動画を公開した。
「1 Million Subscribers Special Movie 2022」はMAPPAが2021年7月から2022年末までに制作した作品をまとめた映像。またテーマ曲としてWurtSの新曲「ユートピア」が使用され、楽曲に乗せて「『進撃の巨人』The Final Season」「劇場版 呪術廻戦 0」「チェンソーマン」「RE-MAIN」「takt op.Destiny」などのアニメーションがテンポよく編集されている。
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