アニメ「とーとつにエジプト神2」の本PVが公開された。

2023年1月10日25時にTOKYO MXで放送がスタートする「とーとつにエジプト神2」。キャラクターが勢ぞろいした本PVでは、下野紘演じるアヌビスと梶裕貴演じるトトが歌唱するオープニング「コシャリズム」が初公開された。なおオープニング楽曲は1月11日より配信される。

「とーとつにエジプト神 とーとつに振り返り放送」

日時：2023年1月3日（火）21:00～

放送局：TOKYO MX

アニメ「とーとつにエジプト神2」

放送情報

TOKYO MX：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:00～

配信情報

DMM TV：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:00～地上波同時・独占先行配信

U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア、ABEMA、TELASA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus、バンダイチャンネル、FOD、アニメタイムズ、AnimeFesta、ビデオマーケット、music.jp、GYAO!ストア、ニコニコ、ムービーフルPlus、Rakuten TV：2023年1月15日（日）より毎週日曜日25:00～

HAPPY!動画：2023年1月16日（月）より毎週月曜日12:00～

スタッフ

原作：yuka「とーとつにエジプト神」

監督：菊池カツヤ

シリーズ構成・脚本：東出祐一郎

脚本：綾奈ゆにこ

キャラクターデザイン：奥山鈴奈

美術監督・美術設定：長岡慎治

色彩設計：松山愛子

撮影監督：今泉秀樹

編集：茶圓一郎

音楽：井内啓二

音響監督：横田知加子

音響効果：山田香織

音楽制作：IMAGINE

アニメーションプロデューサー：櫻井崇

アニメーション制作：颱風グラフィックス

キャスト

アヌビス：下野紘

トト：梶裕貴

メジェド：緑川光

バステト：小林ゆう

ホルス：島崎信長

セト：吉野裕行

ラー：津田健次郎

アペプ：遊佐浩二

クヌム：浪川大輔

サ・タ：田村ゆかり

ウェネト：蒼井翔太

セベク：諏訪部順一

ナレーション：中村倫也

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)yuka/とーとつにエジプト神プロジェクト