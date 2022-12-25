TVアニメ「ツルネ －つながりの一射－」のPV第2弾が公開された。

これは本日12月25日に東京・東劇で開催された先行上映会で発表されたもの。PVには上村祐翔演じる主人公・湊が違和感に戸惑う様子や矢野奨吾演じる七緒と石川界人演じる海斗の不穏なシーンのほか、福山潤演じる二階堂が本懐を表す場面などが、ラックライフによるオープニング主題歌「℃」とともに収められた。

TVアニメ「ツルネ ―つながりの一射―」

放送情報

TOKYO MX：2023年1月4日（水）より毎週水曜日24:00～

ABCテレビ：2023年1月4日（水）より毎週水曜日26:14～

BS11：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～

AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日22:00～

配信情報

J:COMオンデマンド、TELASA、milplus、スマートパスプレミアム、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、U-NEXT、アニメ放題、TVer、ABEMA、Prime Video、GYAO!、NTTぷらら、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video：2023年1月6日（金）26:44より順次配信予定

スタッフ

原作：「ツルネ―風舞高校弓道部―」綾野ことこ（KAエスマ文庫／京都アニメーション）

監督：山村卓也

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：門脇未来

総作画監督：丸木宣明

美術監督：落合翔子

3D美術：篠原睦雄

色彩設計：秦あずみ

小物設定：唐田洋

撮影監督：船本孝平

3D監督：山本倫

音響監督：鶴岡陽太

音楽：横山克

音楽制作：ランティス、ハートカンパニー

オープニング主題歌：ラックライフ「℃」

エンディング主題歌：丁「ヒトミナカ」

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：ツルネII製作委員会

キャスト

鳴宮湊：上村祐翔

竹早静弥：市川蒼

山之内遼平：鈴木崚汰

如月七緒：矢野奨吾

小野木海斗：石川界人

藤原 愁：小野賢章

本村宏樹：寺島拓篤

佐瀬大悟：宮崎遊

菅原千一：小林裕介

菅原万次：天崎滉平

二階堂永亮：福山潤

不破晃士郎：近藤孝行

樋口柊馬：広瀬裕也

荒垣黎司：梅原裕一郎

大田黒賢有：阿座上洋平

滝川雅貴：浅沼晋太郎

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)綾野ことこ・京都アニメーション/ツルネⅡ製作委員会