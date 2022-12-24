「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のキャスト18人が総出演する9thライブが、2023年4月15日と16日の2日間にわたり東京・東京有明アリーナで開催される。

これは本日12月24日に群馬・Gメッセ群馬で行われた、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”の単独公演「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE≫ to Buster Bros!!!」で発表されたもの。「ヒプノシスマイク」の公式ファンクラブ・HYPSTERの会員を対象に、本日からチケットの1次先行受付が行われる。また同公演は全国の映画館でのライブビューイングと、AEBAM PPV ONLINE LIVEでの生配信が行われる予定。詳細は後日発表される。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 9th LIVE ≪ZERO OUT≫」

日時：2023年4月15日（土）17:00～、2023年4月16日（日）16:00～

場所：東京都 東京有明アリーナ

出演：木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。