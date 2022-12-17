現在第2クールが放送中のTVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」について、全30話構成であることが明らかになった。第27話以降の放送は2023年2月5日にスタートする。
12月25日に第26話の放送を控え、いよいよクライマックスに向かう「アイドリッシュセブン Third BEAT!」。2月4日には放送に先がけ、第27話から第30話までを一気に観られる先行上映会が開催される。本会場である東京のユナイテッド・シネマ豊洲には和泉一織役の増田俊樹、二階堂大和役の白井悠介、和泉三月役の代永翼、四葉環役のKENN、逢坂壮五役の阿部敦、六弥ナギ役の江口拓也、七瀬陸役の小野賢章が登壇。全国の映画館でのライブビューイング、国内配信プラットフォームでの有料生配信も行われる。本会場のチケット先行抽選受付は、12月25日までイープラスで実施中だ。
さらにアニメ公式サイトではTRIGGERの“スペシャルビジュアル”と、第2クールの“クライマックスPV”も公開。そして1月8日からはTOKYO MXほかで、有料配信中のスピンオフ「アイドリッシュセブン Vibrato」の地上波初放送が決定した。
「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第27話～第30話
放送情報
TOKYO MX：2023年2月5日（日）より毎週日曜日22:30～
サンテレビ：2023年2月5日（日）より毎週日曜日23:30～
KBS京都：2023年2月5日（日）より毎週日曜日23:30～
テレビ愛知：2023年2月7日（火）より毎週火曜日26:35～
テレビ北海道：2023年2月7日（火）より毎週火曜日26:35～
TVQ九州放送：2023年2月7日（火）より毎週火曜日26:05～
BS11：2023年2月5日（日）より毎週日曜日24:00～
配信情報
ABEMA：2023年2月5日（日）より毎週日曜日22:30～（地上波同時配信）
「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第2クール第27話～第30話先行上映会
日時：2023年2月4日（土）開場16:00 / 開演16:30
会場：東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲
登壇：増田俊樹（和泉一織役）、白井悠介（二階堂大和役）、代永翼（和泉三月役）、KENN（四葉環役）、阿部敦（逢坂壮五役）、江口拓也（六弥ナギ役）、小野賢章（七瀬陸役）
料金：本会場4500円 / ライブビューイング3500円 / 配信（ABEMA）3350ABEMAコイン（4020円相当） / 配信（Stagecrowd、Streaming+）4000円
「アイドリッシュセブン Vibrato」放送情報
TOKYO MX：2023年1月8日（日）より毎週日曜日22:30～
サンテレビ：2023年1月8日（日）より毎週日曜日23:30～
テレビ愛知：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:35～
BS11：2023年1月8日（日）より毎週日曜日24:00～
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