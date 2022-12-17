現在第2クールが放送中のTVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」について、全30話構成であることが明らかになった。第27話以降の放送は2023年2月5日にスタートする。

12月25日に第26話の放送を控え、いよいよクライマックスに向かう「アイドリッシュセブン Third BEAT!」。2月4日には放送に先がけ、第27話から第30話までを一気に観られる先行上映会が開催される。本会場である東京のユナイテッド・シネマ豊洲には和泉一織役の増田俊樹、二階堂大和役の白井悠介、和泉三月役の代永翼、四葉環役のKENN、逢坂壮五役の阿部敦、六弥ナギ役の江口拓也、七瀬陸役の小野賢章が登壇。全国の映画館でのライブビューイング、国内配信プラットフォームでの有料生配信も行われる。本会場のチケット先行抽選受付は、12月25日までイープラスで実施中だ。

さらにアニメ公式サイトではTRIGGERの“スペシャルビジュアル”と、第2クールの“クライマックスPV”も公開。そして1月8日からはTOKYO MXほかで、有料配信中のスピンオフ「アイドリッシュセブン Vibrato」の地上波初放送が決定した。

「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第27話～第30話

放送情報

TOKYO MX：2023年2月5日（日）より毎週日曜日22:30～

サンテレビ：2023年2月5日（日）より毎週日曜日23:30～

KBS京都：2023年2月5日（日）より毎週日曜日23:30～

テレビ愛知：2023年2月7日（火）より毎週火曜日26:35～

テレビ北海道：2023年2月7日（火）より毎週火曜日26:35～

TVQ九州放送：2023年2月7日（火）より毎週火曜日26:05～

BS11：2023年2月5日（日）より毎週日曜日24:00～

配信情報

ABEMA：2023年2月5日（日）より毎週日曜日22:30～（地上波同時配信）

「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第2クール第27話～第30話先行上映会

日時：2023年2月4日（土）開場16:00 / 開演16:30

会場：東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲

登壇：増田俊樹（和泉一織役）、白井悠介（二階堂大和役）、代永翼（和泉三月役）、KENN（四葉環役）、阿部敦（逢坂壮五役）、江口拓也（六弥ナギ役）、小野賢章（七瀬陸役）

料金：本会場4500円 / ライブビューイング3500円 / 配信（ABEMA）3350ABEMAコイン（4020円相当） / 配信（Stagecrowd、Streaming+）4000円

「アイドリッシュセブン Vibrato」放送情報

TOKYO MX：2023年1月8日（日）より毎週日曜日22:30～

サンテレビ：2023年1月8日（日）より毎週日曜日23:30～

テレビ愛知：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:35～

BS11：2023年1月8日（日）より毎週日曜日24:00～

(c)BNOI/アイナナ製作委員会