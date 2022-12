TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」が制作決定した。

「アークナイツ」はスマートフォン向けタワーディフェンスゲーム「アークナイツ -明日方舟-」を原作とするアニメ。去る12月16日深夜にTVアニメ「アークナイツ【黎明前奏 / PRELUDE TO DAWN】」の最終回が放送され、「【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」の制作が発表された。「【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」でもドクター役は甲斐田ゆき、アーミヤ役は黒沢ともよが担当。アニメーション制作はYostar Picturesが手がける。

(c)Hypergryph / Studio Montagne