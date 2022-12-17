大川ぶくぶ原作によるTVアニメ「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」より、“最終回直前ビジュアル”が公開された。

本日12月17日に最終回を迎える「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」。“最終回直前ビジュアル”には、金にまみれたポプ子とピピ美の姿が描かれた。また本日11時から18時まで、東京の池袋、新宿、渋谷の各所にて、最終回の放送を記念した「ポプテピピック」の号外が配布されることも決定。黄色いジャンパーを着たスタッフが配布しているとのことなので、気になる人はチェックしてみよう。

「ポプテピピック 第二シリーズ」チラシ配布詳細

配布期間：2022年12月17日（土）11:00～18:00

配布場所

池袋：東口ロッテリア前

池袋：東口サンドラッグ前

新宿：東南口エスカレーター下

新宿：東口紀伊国屋書店前

新宿：南口ルミネ坂

渋谷：マークシティガード下

「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」

放送情報

TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

MBS：2022年10月4日（火）より毎週火曜日27:00～

BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日23:30～

HTB：2022年10月4日（火）より毎週火曜日25:55～

AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

見放題独占配信

Amazon Prime Video：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

地上波同時生配信

TikTok LIVE：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

ニコニコ生放送：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～

スタッフ

原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）

企画・プロデュース：キングレコード

シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）

音響監督：鐘江徹

音響効果：小山恭正

音響制作：グロービジョン

音楽：吟（BUSTED ROSE）

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画

製作：キングレコード

(c)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード