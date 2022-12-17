大川ぶくぶ原作によるTVアニメ「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」より、“最終回直前ビジュアル”が公開された。
本日12月17日に最終回を迎える「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」。“最終回直前ビジュアル”には、金にまみれたポプ子とピピ美の姿が描かれた。また本日11時から18時まで、東京の池袋、新宿、渋谷の各所にて、最終回の放送を記念した「ポプテピピック」の号外が配布されることも決定。黄色いジャンパーを着たスタッフが配布しているとのことなので、気になる人はチェックしてみよう。
「ポプテピピック 第二シリーズ」チラシ配布詳細
配布期間：2022年12月17日（土）11:00～18:00
配布場所
池袋：東口ロッテリア前
池袋：東口サンドラッグ前
新宿：東南口エスカレーター下
新宿：東口紀伊国屋書店前
新宿：南口ルミネ坂
渋谷：マークシティガード下
「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」
放送情報
TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
MBS：2022年10月4日（火）より毎週火曜日27:00～
BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日23:30～
HTB：2022年10月4日（火）より毎週火曜日25:55～
AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
見放題独占配信
Amazon Prime Video：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
地上波同時生配信
TikTok LIVE：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
ニコニコ生放送：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
スタッフ
原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）
企画・プロデュース：キングレコード
シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）
音響監督：鐘江徹
音響効果：小山恭正
音響制作：グロービジョン
音楽：吟（BUSTED ROSE）
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画
製作：キングレコード
(c)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード