舞台「リコリス・リコイル」のキャラクタービジュアルが公開された。

2023年1月7日から15日まで東京・天王洲銀河劇場で上演される舞台「リコリス・リコイル」。キャラクタービジュアルは河内美里扮する錦木千束、本西彩希帆（劇団4ドル50セント）扮する井ノ上たきな、石井美絵子扮する中原ミズキ、大渕野々花扮するクルミ、北村圭吾扮するミカ、三枝奈都紀扮する楠木、田上真里奈扮する春川フキ、彩木咲良扮する乙女サクラ、井尻晏菜扮する蛇ノ目エリカ、小野健斗扮する吉松シンジ、新谷姫加扮する姫蒲、竹内凜太郎扮するロボ太、仲田博喜扮する真島の13人分がお披露目された。

舞台「リコリス・リコイル」

日程：2023年1月7日（土）～15日（日）

会場：天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：Spider Lily

脚本：ほさかよう

演出：山崎彬

キャスト

錦木千束：河内美里

井ノ上たきな：本西彩希帆（劇団4ドル50セント）

中原ミズキ：石井美絵子

クルミ：大渕野々花

ミカ：北村圭吾

楠木：三枝奈都紀

春川フキ：田上真里奈

乙女サクラ：彩木咲良

蛇ノ目エリカ：井尻晏菜

吉松シンジ：小野健斗

姫蒲：新谷姫加

ロボ太：竹内凜太郎

真島：仲田博喜

(c)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11 (c)舞台「リコリス・リコイル」製作委員会