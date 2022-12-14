舞台「リコリス・リコイル」のキャラクタービジュアルが公開された。
2023年1月7日から15日まで東京・天王洲銀河劇場で上演される舞台「リコリス・リコイル」。キャラクタービジュアルは河内美里扮する錦木千束、本西彩希帆（劇団4ドル50セント）扮する井ノ上たきな、石井美絵子扮する中原ミズキ、大渕野々花扮するクルミ、北村圭吾扮するミカ、三枝奈都紀扮する楠木、田上真里奈扮する春川フキ、彩木咲良扮する乙女サクラ、井尻晏菜扮する蛇ノ目エリカ、小野健斗扮する吉松シンジ、新谷姫加扮する姫蒲、竹内凜太郎扮するロボ太、仲田博喜扮する真島の13人分がお披露目された。
舞台「リコリス・リコイル」
日程：2023年1月7日（土）～15日（日）
会場：天王洲 銀河劇場
スタッフ
原作：Spider Lily
脚本：ほさかよう
演出：山崎彬
キャスト
錦木千束：河内美里
井ノ上たきな：本西彩希帆（劇団4ドル50セント）
中原ミズキ：石井美絵子
クルミ：大渕野々花
ミカ：北村圭吾
楠木：三枝奈都紀
春川フキ：田上真里奈
乙女サクラ：彩木咲良
蛇ノ目エリカ：井尻晏菜
吉松シンジ：小野健斗
姫蒲：新谷姫加
ロボ太：竹内凜太郎
真島：仲田博喜
(c)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11 (c)舞台「リコリス・リコイル」製作委員会