「真実と事実の違いは何か」と聞かれても、意味が似ていますので即答できない人は多いでしょう。どちらにも「まこと」という意味がある「実」という漢字が使われていますが、使われる状況は少し異なります。とくにビジネスシーンで使うのであれば、間違った使い方を避けて使いたいですよね。

この記事では、「真実」と「事実」それぞれの意味や類義語、使い方や英語表現などを紹介します。

「真実」と「事実」の意味を混同してしまい、使い分けに自信がないなら、ぜひご一読ください。

「真実」と「事実」は似た状況で使われる言葉ですが、少し意味が異なります。違いを理解して使い分けましょう。ここでは、「真実」と「事実」それぞれの意味と、類義語を紹介していきます。

「真実」は、「本当の」という意味がある「真」と、「本当、ありのまま」という意味がある「実」から成り立っています。 2種類の似た意味がある漢字が一緒になって、「嘘偽りがないこと」「本当のこと」という意味がある「真実」ができ上がりました。

「事実」とは、「できごと」という意味がある「事」に、「真実」と同じ「実」という漢字から成り立っています。ここでも、「実」の意味は「本当、ありのまま」です。

この2つの漢字の組み合わせによって、「事実」は「実際に起こったできごと」「現実に存在すること」という意味になりました。

「真実」と「事実」の代表的な類義語は「真理」です。

「真理」は、「本当の」という意味がある「真」と、「物ごとの筋道」という意味がある「理」の組み合わせでできています。

2種類の漢字の意味が一緒になって、「真理」は「いつどんなときでも変わることがない正しい物ごとの筋道」「真実の道理」という意味になりました。

「真理」は「真実」と「事実」と比べると長い時間軸における「本当のこと」を指す点が、「真実」や「事実」との違いです。

「真実」と「事実」は少し意味が異なる言葉ですので、使われる状況が少し異なります。ここでは、「真実」と「事実」の使い方の違いについて見ていきましょう。

「事実」とは「実際に起こったこと」という意味がある言葉であり、実際に起こった事柄を指す言葉です。一方「真実」は「ありのまま」という意味がありますが、内容は個人の解釈によって異なります。

つまり「事実」は誰が見ても同じなので「語る」ものですが、「真実」は人の心の持ちようによって異なるため「明かす」ものという点が、「真実」と「事実」の大きな違いです。

このように、「真実」は人から語られるような状況でよく使われます。

このように「事実」は、実際に起こったできごとを指して使われます。

「真実」と「事実」は意味が少しずつ異なることから、英語表現でも異なる単語が用いられます。ここでは、「真実」と「事実」それぞれの英語表現を見ていきましょう。

・I consider him a real friend.(私は彼を本当の友人だと思っています)

・This is true story.(これは真実の物語です)

このように、「真実」の英語表現には「true」「real」「truth」などがよく使われます。

・His talk finally revealed the fact.(彼の話によってようやく事実が判明した)

・As a reality, he is the leader.(事実、彼がリーダー役を担っている)