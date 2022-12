グローバルボーイズグループ・JO1が11日、都内で行われた結成3周年記念!「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」特別上映&登壇イベントに登場した。

JO1

2019年12月11日にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票で選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)で結成されたJO1。

この日、結成3周年を記念し、今年3月に公開したドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-』が全国99館の映画館、世界6カ国6館の映画館で再上映&中継付きJO1登壇イベントが行われた。

豆原は「12月11日ということで記念の日に上映できてすごくうれしいです」と喜び、川西は「この映画を見てくださった皆さん本当にありがとうございます。これでJO1のことをもっと好きになってくれたらなと思います」とメッセージ。川尻は「結成3周年という節目の日に皆さんと一緒に時間を過ごすことできてうれしいです」と語った。

メンバーは日本語のほか、英語、韓国語、中国語、インドネシア語、タイ語でも挨拶。タイ語に挑戦した木全は「カンペが出ると聞いていて油断していました」と打ち明け、自分で用意したカンペをチラ見していたことを正直に告白。司会の青木源太アナが「登場する2分前に翔也くんが『カンペないんですか!?』って大騒ぎしていましたもんね」と明かすと、木全は「びっくりしました」と返した。

この1年を振り返って、リーダーの與那城は「こうやって僕たちが活動できているのもJAM(JO1のファン)の皆さんのおかげです」と感謝。河野も「今年1年はありがたいことにたくさんのステージに立たせていただくことができまして、年末には『紅白歌合戦』初出場が決定し、本当にJAMの皆さんありがとうございます。ずっとJO1と一緒にいるんですけど、毎日幸せです」と喜びを語った。

鶴房は結成記念日が誕生日で、この日22歳の誕生日を迎えた。舞台挨拶では、JO1結成3周年と鶴房の誕生日を祝うケーキが登場。鶴房は、メンバーから「おめでとう!」と祝福されると、「ありがとうございます!」と笑顔を見せ、観客からも大きな拍手が送られた。

最後に與那城は「こうやって3周年を迎えることができるのもJAMの皆さんが僕たちをずっと支えてくれたおかげだと思っています」と改めてファンに感謝し、「4年目に突入するわけですが、最初の気持ちを忘れずに、また新しい1年を迎えることができたらなと持っていますので、これからも僕たちのことをよろしくお願いします」とメッセージを送った。