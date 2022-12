井上雄彦のインタビュー音声が、YouTube、Apple Podcast、Spotifyで公開されている。

これは井上が原作・脚本・監督を務める映画「THE FIRST SLAM DUNK」の公開に際して行われたもの。インタビューでは「SLAM DUNK」の連載終了から26年経ったタイミングでなぜ「THE FIRST SLAM DUNK」を作ることになったのか、映画監督としての初めての創作で感じたことや学んだことが語られている。このたび公開されたのは前編で、後日後編も更新。「THE FIRST SLAM DUNK」の公式サイトでは、このインタビュー音声の内容をテキストで公開中だ。

