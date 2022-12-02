竹内良輔・三好輝原作による「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4 -犯人は二人-」の新たなキービジュアルが公開された。
これは本日12月2日発売のジャンプスクエア2023年1月号（集英社）で発表されたもの。誌面上での発表に併せ、キービジュアルは同舞台の公式サイトとTwitterでも公開されている。なお同号では原作となる「憂国のモリアーティ」の第一部が完結した。
「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4 -犯人は二人-」
日程：2023年1月27日（金）～29日（日）
会場：大阪府 新歌舞伎座
日程：2023年2月2日（木）～12日（日）
会場：東京都 天王洲 銀河劇場
スタッフ
原作：構成／竹内良輔、漫画／三好輝『憂国のモリアーティ』（集英社「ジャンプSQ.」連載）
脚本・演出：西森英行
音楽：ただすけ
キャスト
ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：鈴木勝吾
シャーロック・ホームズ：平野良
アルバート・ジェームズ・モリアーティ：久保田秀敏
ルイス・ジェームズ・モリアーティ：山本一慶
セバスチャン・モラン：井澤勇貴
フレッド・ポーロック：長江崚行
ジョン・H・ワトソン：鎌苅健太
ミス・ハドソン：七木奏音
ジョージ・レストレード：高木俊
アダム・ホワイトリー：川原一馬
メアリー・モースタン：山内優花
チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートン：藤田玲
※高木俊の「高」は、はしご高が正式表記。
(c)竹内良輔・三好 輝/集英社 (c)ミュージカル『憂国のモリアーティ』プロジェクト