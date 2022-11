『アイドルマスターシンデレラガールズ』の楽曲が、Apple Music、Spotify、YouTube Musicなどの音楽ストリーミングサービスで2022年12月7日から順次配信開始される。

『アイドルマスターシンデレラガールズ』は、2011年にソーシャルゲームとしてサービスを開始し、190名以上の個性豊かなアイドル達をプロデュースできる作品。アニメやモバイルコンテンツ、ステージイベントと幅広く展開されており、今年でサービス開始11周年を迎えている。

第一弾として12月7日から音楽ストリーミングサービスで配信開始するのは、『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER ANIMATION PROJECT 00 ST@RTER BEST』収録楽曲のフルサイズ計14曲、そしてリズムゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ(デレステ)』で配信中のGAME VERSION計120曲となる。

GAME VERSIONが配信されるのは、アイドルたちのソロ曲を収録した『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER』シリーズ001~060まで、『スターライトステージ』CDシリーズ『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER』01~40まで、未CD化楽曲を含むゲーム6周年CDシリーズ『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER R/LOCK ON!』より「星環世界」から「廻談詣り」まで、ゲーム7周年で実装された最新曲「MOTTO!」「UNIQU3 VOICES!!!」「ダンシング・デッド」「MajoramTherapie」。新曲は今後もゲーム実装にあわせて追加配信されるほか、今回配信されなかった既発売楽曲も後日追加配信される予定となっている。

また、12月7日よりゲーム実装済みで未CD化となる新曲「メモリーブロッサム」「No One Knows」「チカラ!イズ!ぱわー!!」「ささのはに、うたかたに。」「サマーサイダー」「ギョーてん!しーわーるど!」「廻談詣り」「MOTTO!」「UNIQU3 VOICES!!!」「ダンシング・デッド」「MajoramTherapie」の計11曲が、フルサイズでダウンロード販売されることも決定。今後もゲーム実装にあわせて新曲はフルサイズでダウンロード販売が行われる。各詳細はアイドルマスター日本コロムビア公式サイトにて。

■『アイドルマスター シンデレラガールズ』ストリーミング配信タイトル一覧

<フルサイズ>

■THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER ANIMATION PROJECT 00 ST@RTER BEST

<GAME VERSION>

■THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 001~060

■THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 01~40

■THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER R/LOCK ON!01~10

■(未CD化楽曲)「メモリーブロッサム」「No One Knows」「チカラ!イズ!ぱわー!!」「ささのはに、うたかたに。」「サマーサイダー」「ギョーてん!しーわーるど!」「廻談詣り」「MOTTO!」「UNIQU3 VOICES!!!」「ダンシング・デッド」「MajoramTherapie」

※GAME VERSIONは表題曲が対象。

※上記タイトルから一部の楽曲の配信は予定されていない。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.