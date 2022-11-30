朝霧カフカ・春河35原作によるアニメ「文豪ストレイドッグス」第4シーズンのPV第2弾が到着。放送・配信情報と、新キャラクターとして登場するシグマのキャストも発表された。

PV第2弾に収められたのは、軍警最強の特殊部隊・猟犬と、魔人フョードル率いる天人五衰に立ち向かうべく、孤立無援の中で必死に抗う武装探偵社の姿。SCREEN modeによるオープニング主題歌「TRUE STORY」の音源も解禁された。また天人五衰の構成員で、天空カジノの総支配人でもあるシグマは千葉翔也が演じる。

アニメ「文豪ストレイドッグス」第4シーズン

TOKYO MX：2023年1月4日（水） 23:00～23:30

テレビ愛知：2023年1月4日（水） 25:30～26:00

KBS京都：2023年1月4日（水） 25:00～25:30

サンテレビ：2023年1月4日（水） 25:00～25:30

BS11：2023年1月5日（木） 23:00～23:30

WOWOW：2023年1月11日（水） 24:30～25:00

配信情報

dアニメストア：2023年1月4日（水） 23:00～23:30 ※地上波同時・単独最速配信

その他サイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：朝霧カフカ

漫画：春河35（「ヤングエース」連載）

監督：五十嵐卓哉

シリーズ構成・脚本：榎戸洋司

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

プロップデザイン：片貝文洋

美術監督：近藤由美子

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：神林剛

3DCG監督：安東容太、小栗裕樹

編集：西山茂

音楽：岩崎琢

音楽制作：ランティス

音響監督：若林和弘

音響効果：倉橋静男（サウンドボックス）、西佐知子（サウンドボックス）

音響制作：グロービジョン

アニメーション制作：ボンズ

製作：文豪ストレイドッグス製作委員会

キャスト

中島敦：上村祐翔

太宰治：宮野真守

国木田独歩：細谷佳正

江戸川乱歩：神谷浩史

谷崎潤一郎：豊永利行

宮沢賢治：花倉桔道

与謝野晶子：嶋村侑

泉鏡花：諸星すみれ

福沢諭吉：小山力也

条野採菊：梶裕貴

末広鉄腸：阿座上洋平

大倉燁子：小市眞琴

福地桜痴：大塚明夫

フョードル・D：石田彰

ニコライ・G：子安武人

シグマ：千葉翔也

小栗虫太郎：草尾毅

(c)朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA/文豪ストレイドッグス製作委員会