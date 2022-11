イトイ圭の作品集「あなたとは眠れない」が、本日11月30日に白泉社から発売された。

表題作「あなたとは眠れない」は、「いとこの来る日曜日」「畳」「ストレイ・シープ・エレクトロニック」「Lookin' Out My Back Door」「NOT FOR SALE」「3人はもりあがる」「thirteen」「半ノラや」の8本で構成されるオムニバス作品。単行本にはイトイの別作品「花と頬」に登場するモグちゃんの青春時代を描いたプレストーリー「雪も積もらない」3編も収録されている。

購入特典として、COMIC ZINではイラストカードが付属。白泉社の公式サイトにリストが掲載されている、「楽園」協力店を中心とした全国書店には共通ペーパーが用意されている。詳細は購入予定の各店で確認を。