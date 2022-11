ゲーム関連商品を輸入販売するインフォレンズは、マインクラフトのグッズが贅沢に詰まった福箱と福袋を合計3種、数量限定で12月15日から順次販売開始する。

クリスマスや年末年始のプレゼントにぴったりな華やかな福箱と福袋は全部で3種類。価格は全て4,378円だが、それぞれ異なるものが入っている。オリジナルデザイン商品や大人気商品がお得に手に入るビッグチャンスだという。(商品によって販売店舗が異なり、一部取り扱いのない店舗もある。また、数量に限りがある)

「マインクラフト オリジナルバリューパック」(4,378円)は、全国のトイザらス(一部取り扱いのない店舗がある)にて12月15日より順次発売される。年末年始の大掃除でお部屋を模様替え・飾り付けできる商品と、普段から身につけられる商品を集めた。限定商品を1種、オリジナルデザイン商品2種を含めた、合計5アイテムとなっている。

内容は全5アイテムで、「キャラクタークッション」(全4種/いずれか1つ/日本未発売)・「オリジナルデザイン ダストボックス」(全1種/必ず手に入る)・「オリジナルデザイン タオル」(MOBデザイン/全1種/必ず手に入る)・「デカールステッカー」(全4種/いずれか1つ)・「バックパックキーホルダー シリーズ1,シリーズ2」(全18種/いずれか1つ)となっている。

「マインクラフト ミステリーボックス ミツバチ」(4,378円)は、全国のイオン約400店舗、オンラインにて12月26日より順次販売される。ゲーム内でも、ぬいぐるみでも、大人気な「ハチ」のグッズを集めた。ハチを再現した外箱もとっても可愛い、ポップでお買い得な商品になっているという。飾っても可愛いTNTとクリーパーのブロックグラスや、身の回りのアイテムを自由に飾り付けられるデカールステッカーなど、ワクワクするグッズも。

内容は全4アイテムで、「ハチ ブランケット」(全1種/必ず手に入る/日本未発売)・「ハチ ぬいぐるみ」(全1種/必ず手に入る/日本未発売)、「ブロックグラス」(全2種/いずれか1つ/日本未発売)・「デカールステッカー」(全4種/いずれか1つ)となっている。

「マインクラフト ラッキーバリューパック」(4,378円)は、全国のイトーヨーカドー約80店舗(オンラインストア含む)では12月26日から、全国のアピタ、ピアゴ約70店舗(オンラインストア含む)では来年1月1日から順次発売される。大人気の抱きぐるみクリーパーを入れたボリューム感満点の商品。クリーパーとTNTブロックという、取り扱い注意!? なゲーム内では爆発するアイテムを集めた。思いっきり抱き着いたり飾ったりして楽しめるという。

内容は全4アイテムで、「抱きぐるみクリーパー」(全1種/必ず手に入る)・「ブリキ貯金箱(クリーパー)」(全1種/必ず手に入る/日本未発売)・「キャラクターコースター」(全8種/いずれか1つ)・「TNTフォイルバルーン」(全1種/必ず手に入る)となっている。

